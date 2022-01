PM: Neu im Xbox Game Pass: Mass Effect Legendary Edition, The Anacrusis (Game Preview) und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Jahr 2022 beginnt im Xbox Game Pass mit einer Reihe fantastischer neuer Spiele, Updates und Perks auf Konsole, PC und via Cloud Gaming. Wirf direkt einen Blick auf die frischen Inhalte und schreib Dir Dein neues Lieblingsspiel auf die Liste mit Zielen für das kommende Jahr!

Gorogoa (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Als ausgezeichnetes Debut Game der BAFTA Awards revolutioniert Gorogoa das Puzzle-Genre. Du tauchst ein in eine wunderschöne Geschichte voller handgezeichneter Illustrationen, die Du durch das erfolgreiche Lösen der Rätsel Stück für Stück erschließt.

Olija (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – In Olija erlebst Du die Geschichten des Abenteurers Faraday, der im geheimnisvollen Land Terraphage erst Schiffbruch erlitt und dann gefangen genommen wurde. Bewaffnet mit einer legendären Harpune, versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindselige Land zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren.

The Pedestrian (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – The Pedestrian ist ein innovativer Sidescrolling-Puzzler, in dem Du als Fußgänger*in eine dynamische Stadt erkundest. Der Schlüssel zu Deinem Streifzug liegt dabei in den Straßenschildern. Wenn Du die Beschilderung der Stadt neu anordnest und miteinander verbindest, wirst Du alle Winkel der Metropole erkunden können.

6. Januar – Embr (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Gemeinsam werden Du und Deine Freund*innen zu den besten Feuerwehrleuten der Welt – solange der Preis stimmt! Stürmt in brennende Häuser voller gefährlicher Fallen, Wertsachen und modernster Sicherheitssysteme, um das Feuer zu löschen, Leben zu retten und alles zu klauen, was nicht niet- und nagelfest ist.

6. Januar – Mass Effect Legendary Edition (Konsole und PC)

EA Play – Die Mass Effect Legendary Edition erscheint im PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate via EA Play! Diese ultimative Edition enthält nicht nur die gesamte Mass Effect-Trilogie, sondern auch über 40 DLCs inklusive Promo-Waffen, Rüstungen und Bonus-Pakete – und all das jetzt auch mit optimierter Grafik in 4K Ultra HD.

6. Januar – Outer Wilds (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du gehörst zu den neuen Rekrut*innen von Outer Wilds Ventures, einem noch in den Kinderschuhen steckenden Raumfahrtprogramm, das in einem sich ständig weiterentwickelnden Sonnensystem nach Antworten sucht. Auf Deiner Reise erkundest Du die Oberflächen unbekannter Planeten und erforschst schon lange vergessene Zivilisationen.

13. Januar – Spelunky 2 (Konsole und PC)

[email protected] – In diesem herausfordernden Roguelike-Platformer schaufelst Du Dir Deinen Weg durch zufällig generierte Höhlen und Ruinen. Auf Deinen Streifzügen musst Du jede Menge Kreativität beweisen denn die Art und Weise Deines Vorgehens beeinflusst Deine Geschichte in jedem einzelnen Durchgang.

13. Januar – The Anacrusis (Game Preview) (Konsole und PC)

[email protected] – The Anacrusis ist ein kooperativer First Person-Shooter für bis zu vier Spieler*innen, der auf einem gestrandeten Raumkreuzer am Rande des erforschten Universums spielt. Schließe Dich mit Deinen Freund*innen zusammen und stelle Dich den dynamischen Kämpfen gegen feindselige Alien-Horden, die endloses Wiederholungspotenzial bieten.

Bis zum 17. Januar – Minecraft New Year’s Celebration

Stürze Dich in die Minecraft Neujahrsfeier! Bis zum 17. Januar gibt es im Minecraft Marketplace jede Menge Giveaways, ein kostenloses YouTube Creator Skin Pack und jede Woche eine neue Map! Mit dabei ist die Caves & Cliffs Explorers Map von Spark Universe und die Howl of the Wild Map von Mithey.

5. Januar – Apex Legends: RIG Helmet Weapon Charm

Zeige Deinen Gegnern mit dem RIG Helmet Weapon Charm, aus welchem Holz Du geschnitzt bist. Dank EA Play schmückst Du Deine Lieblingswaffe jetzt mit diesem stylischen Anhänger, wenn Du Dich in den nächsten Kampf um Ruhm und Ehre stürzt.

5. Januar – Phantasy Star Online 2 New Genesis: Monatlicher Mitglieder-Bonus Januar

Schnapp Dir die nützlichen Bonus-Gegenstände und stürze Dich in das brandneue PSO2 New Genesis. Du erhältst 5 N-Half Scape Dolls zur Wiederbelebung sowie 50 Photon Chunks, um Waffen und Einheiten zu stärken.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Außerdem verlässt PUBG: Battlegrounds den Xbox Game Pass am 10 Januar, da es ab dem 12. Januar kostenlos spielbar sein wird.

Außerdem verlässt PUBG: Battlegrounds den Xbox Game Pass am 10 Januar, da es ab dem 12. Januar kostenlos spielbar sein wird.