Battlefield 3: Modder arbeiten an Reality Mod

PC 360 XOne PS3

Der bereits zehn Jahre alte Action-Shooter Battlefield 3 könnte durch die Modding-Community wieder eine grössere Spielerschaft erhalten. Ein Team aus engagierten Moddern arbeitet seit geraumer Zeit an der sogenannten Reality Mod. Diese bringt eine gehörige Portion Taktik und Koordination ins Spiel, was den Shooter anspruchvoller machen soll. Teamabsprache via VoIP soll ein wichtiger Bestandteil sein. Entsprechend werden unter anderen eine komplette Benutzeroberfläche (HUD), ein dynamisches Wettersystem mit Tag-/Nachtwechsel, realistischeres Waffen-Handling und neue Assets wie Karten implementiert. Es sollen auch Matches mit bis zu 100 Spielern auf den Servern möglich sein.

Als Voraussetzung wird Battlefield 3 mit allen dazugehörigen DLCs benötigt. Hierbei ist es egal ob ihr diese bei Steam oder direkt über Origin habt. Mit dem ersten Gameplay, das wir euch nachfolgend eingebettet haben, wird von einer baldigen Open Alpha gesprochen, die ursprünglich auf Ende 2020 geplant war und sich durch diverse Umstände wie die Pandemie verzögerte.