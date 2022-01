PM: PlayStation Now-Spiele im Januar 2022: Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Fury Unleashed (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation Now beginnt das neue Jahr mit sechs verschiedenen Spielen, die ab morgen, Dienstag, den 4. Januar, gespielt werden können. Fangen wir gleich damit an, uns die einzelnen Titel genauer anzuschauen.

Erlebt eine neue Ära des Kampfes mit dem 11. Teil der legendären Kampfreihe und entdeckt die Konsequenzen von Raidens Handlungen, die bis zu den Anfängen der brutalen Serie zurückreichen. Hier wird die Zeit manipuliert, wenn neue Figuren in den Ring treten, die die Macht haben, den Ablauf des Kampfes zu verändern, sich wertvolle Sekunden zu verschaffen und die Oberhand zu gewinnen. Knallharte Kämpfer treffen auf ihr früheres Ich, Zeitbeben erschüttern die Kämpfe und alles, was ihr über Mortal Kombat zu wissen glaubtet, wird in Frage gestellt, wenn sich die allmächtige Macht hinter dem brutalen Turnier offenbart.

Begebt euch in eine Ära des Krieges in der Welt von Ivalice. Das kleine Königreich Dalmasca, das vom Archadianischen Imperium erobert wurde, liegt in Schutt und Asche. Prinzessin Ashe, die einzige Thronerbin, widmet sich dem Widerstand, um ihr Land zu befreien. Vaan, ein junger Mann, der seine Familie im Krieg verloren hat, träumt davon, frei durch die Lüfte zu fliegen. Begleitet diese ungewöhnlichen Verbündeten und ihre Gefährten im Kampf für die Freiheit und das gefallene Königreich auf ihrem heldenhaften Abenteuer zur Befreiung ihres Heimatlandes.

In diesem rasanten Roguelike-Spiel schießt ihr euch durch die Seiten eines sich ständig verändernden Comics. Spielt alleine, im lokalen oder Online-Koop-Modus, erweitert euren Waffenbestand und verbessert eure Helden mit jeder Runde. Nur so könnt ihr herausfinden, warum euer Schöpfer das Vertrauen in euch verloren hat, und ihm das Gegenteil beweisen.

Schlüpft in die Rolle eines Überlebenden in den zombieverseuchten Ruinen der modernen Gesellschaft in einer offenen Sandbox-Welt. Arbeitet mit euren Freunden zusammen und bildet Allianzen, um unter den Lebenden zu verweilen. Sucht nach Waffen und Vorräten, um gegen die Zombies zu gewinnen und sammelt Erfahrungspunkte, die ihr im Spielverlauf für Upgrades verwenden könnt. Überlebt online und kämpft zusammen mit bis zu 24 Freunden dank dedizierter Server oder erlebt das Abenteuer zu Hause im Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm!

Super Time Force Ultra ist ein actiongeladener Plattformer mit Zeitreisen-Touch! Ihr habt die Kontrolle über die Zeit selbst und könnt sie auf dem Schlachtfeld zu eurem Vorteil beeinflussen. Spult die Zeit zurück und entscheidet, wann ihr wieder in die Action einsteigt, indem ihr euch mit euren früheren Ichs in einem einzigartigen Einzelspieler-Koop-Erlebnis verbündet! Übernehmt die Kontrolle über bis zu 19 einzigartige Figuren und kämpft in 6 verschiedenen Zeitepochen – von der lang zurückliegenden Vergangenheit bis in die ferne Zukunft.

In Kerbal Space Program übernehmt ihr die Leitung des Raumfahrtprogramms für die außerirdische Rasse der Kerbals. Ihr habt Zugang zu einer Reihe von Teilen, um voll funktionsfähige Raumschiffe zusammenzubauen, die auf der Grundlage realistischer aerodynamischer und orbitaler Physik fliegen (oder auch nicht). Schickt eure Kerbal-Crew ins All und noch weiter (während ihr sie am Leben haltet), um Monde und Planeten im Kerbal-Sonnensystem zu erforschen. Baut Basen und Raumstationen, um die Reichweite eurer Expedition zu vergrößern.