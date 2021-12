Weihnachtsaktion: Die Joker für die Top-10-Spender // neues Prozedere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch in diesem Jahr erhalten die Top-25-, Top-100- und Top-200-Spender eine spezielle Medaille. Und wie in jedem Jahr gibt es besondere Joker für die zehn spendabelsten Spender, deren Beiträge zur Weihnachtsaktion überproportional viel Gewicht haben. Anders als bislang ist aber nicht jeder Platz an einen bestimmten Joker gekoppelt, sondern die Top-10-Spender werden im Januar ihren Joker selbst auswählen können – angefangen mit dem Nummer-1-Spender, gefolgt vom Nummer-2-Spender, und so weiter.

Die zehn Joker sind:

Chefredakteur für 1 Woche (bestimmt über Termine, Aufgaben, Themen) – inklusive Teilnahme an Freitags- und Montags-Konferenz, vermutlich aber auch Entscheidungen unter der Woche nötig. Aktive Teilnahme an einer montäglichen Redaktionskonferenz Vorgabe einer SdK + (optional) Verfassen der Cutter’s Comments Vorgabe eines Tests, den wir sonst nicht gemacht hätten Auswahl einer Viertelstunde Auswahl eines Redi Rumbles Teilnahme an einem WoschCa-Podcast (und/oder Vorgabe eines Themas der Woche) Teilnahme an einem WoschCa-Podcast (und/oder Vorgabe eines Themas der Woche) Teilnahme an einem MomoCa-Podcast Teilnahme an einem MoMoCa-Podcast

Die Auswahl werden wir in direkter Ansprache per PN durchführen.