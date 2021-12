GG-intern: Neue Ränge, Update der Talente, einfachere Mitarbeit u.m.

Ab 31.12. morgens

Teaser Was lange währt, wird endlich gut: Wir haben deutlich in die Rangstufen und Talentklassen eingegriffen mit dem Ziel, sie besser zu balancieren und Mitarbeit zu erleichtern. Neue Stufen gibt's auch.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Nacht zum 31.12.2021 wird GamersGlobal.de ab ca. 1 Uhr für eine Weile in den Wartungsmodus gehen, danach erstrahlen unsere Rangstufen im neuen Glanz. Zum Detail-Vergleich der alten mit den neuen Regeln werden wir in Kürze zwei Links sezzen (zur alten und neuen Hilfe-Seite mit den einzelnen Stufen und Regeln), aber hier die Highlights der Änderungen:

Rangstufen: Wegfall von Talentklassen-Vorbedingungen für Rang 25 und höher

Rangstufen: Früher selbst PNs schreiben (ab Level 5, 30 EXP).

Rangstufen: Frühere und häufigere Steigerungen des PN-Limits

Rangstufen: Neue Stufe 31, Gamer-Veteran (250.000 EXP, erhält Purpur-Medaille "Veteran I", darf an Podcast teilnehmen.

Rangstufen: Neue Stufe 32, User-Veteran (500.000 EXP, erhält Medaille "Veteran II", Teilnahme an einer Online-Redkonf)

Rangstufen: Neue Stufe 33, AAA-Veteran (750.000 EXP, erhält Medaille "Veteran III", erhält Einladung in die Redaktion inklusive innerdeutscher Anreise.).

Rangstufen: Neue Stufe 34, GG-Veteran (1.250.000 EXP, erhält Medaille "Veteran IV", erhält besonderes Geschenk der Redaktion).

Premium-Vorteil: Premium-User haben um 100 höheres PN-Limit, Gold-User 250 mehr, Platin-USer 500 mehr, Diamant-User 1000 mehr.

Alle Talentklassen: Deutliche Vergünstigung des multiplen Klassen-Erwerbs

Cutter-Klasse: Entfällt (vorhandene Stufen werden eingefroren, gehen aber nicht verloren).

Reporter-Klasse: Bereits ab Stufe 1 Bilder hochladen & auf Admin-Matrix zugreifen

Reporter-Klasse: Texteditor v2 (z.B. Zitate) bereits ab Stufe 3 nutzen.

Reporter-Klasse: Darf Galerie+ anlegen (ab Stufe 6)

Reporter-Klasse: Neue Stufe XI (500 News als Vorbedingung)

Reporter-Klasse: Neue Stufe XII (1000 News als Vorbedingung)

Schreiber-Klasse: Bereits ab Stufe 1 den vollen Texteditor (v3) nutzen & Admin-Matrix besuchen

Schreiber-Klasse: Darf Galerie+ anlegen (ab Stufe 5)

Schreiber-Klasse: Top-News-Voting (um neuem Startseiten-Layout genüge zu tun).

Schreiber-Klasse: Neue Stufe XI (30 User-Artikel als Vorbedingung)

Schreiber-Klasse: Neue Stufe XII (50 User-Artikel als Vorbedingung)

Die wichtigsten Änderungen für die Archivar- und Jäger-Klasse folgen in Kürze (beide werden außerdem in der "Schwierigkeitsstufe" angehoben, da sie etwas unbalanciert im Vergleich zu den restlichen Klassen waren).

Wir hoffen, dass euch die Neuerungen gefallen!