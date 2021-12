PM: PlayStation Plus-Spiele im Januar: Persona 5 Strikers, Dirt 5, Deep Rock Galactic (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir starten in das neue Jahr mit der Ankündigung der drei PlayStation Plus-Spiele, die ihr ab Dienstag, dem 4. Januar, herunterladen könnt. Bis Dienstag, den 1. Februar, könnt ihr eure Spielebibliothek um Persona 5 Strikers, Dirt 5 und Deep Rock Galactic erweitern.

Schauen wir sie uns genauer an.

Taucht ein in die stylishe Welt von Persona und erlebt eine völlig neue Geschichte mit den Phantomdieben, die sich auf einen abenteuerlichen Roadtrip durch Japan begeben. Ein Sommerurlaub mit guten Freunden nimmt eine plötzliche Wendung: In einer verzerrten Realität stürzt ihr euch in eine unglaubliche Geschichte und kämpft gegen die Korruption, die sich in den Städten breitmacht. Steuert euer Team dynamisch in explosiven Action-Kämpfen, deckt die Wahrheit auf und befreit die Gefangenen in dieser Krise.

Erobert in einem gigantischen neuen Offroad-Rennerlebnis atemberaubende Strecken auf der ganzen Welt und fahrt verschiedenste legendäre Fahrzeuge. Tobt euch in dem heftigsten Offroad-Rennerlebnis aller Zeiten aus – mit einem Karrieremodus mit Starbesetzung, Splitscreen für vier Spieler, Online-Multiplayer-Modus*, Playgrounds-Modus zum Erstellen eigener Herausforderungen und vielem mehr. Bahnt euch euren Weg über Strecken auf der ganzen Welt, ob auf Schotter, Eis, Schnee oder Sand, und mit Fahrzeugen, die von Rallye-Ikonen über Trucks bis hin zu GT-Helden reichen. Fahrt auf über 70 Strecken an 10 Orten auf der ganzen Welt – vom gefrorenen East River in New York bis zu den schimmernden Polarlichtern Norwegens.

Deep Rock Galactic ist ein Koop-FPS für 1 bis 4 Spieler* mit knallharten Weltraumzwergen, 100 % zerstörbaren Umgebungen, zufallsgenerierten Höhlen und endlosen Horden von Alien-Monstern. Arbeitet als Team zusammen und grabt, erforscht und kämpft euch euren Weg durch ein riesiges Höhlensystem voller gefährlicher Feinde und wertvoller Ressourcen. Ihr müsst euch auf eure Teamkollegen verlassen können, wenn ihr in diesen gefährlichen Höhlensystemen in der Galaxie überleben wollt!

Letzte Chance, PlayStation Plus-Spiele vom Dezember herunterzuladen

Nicht vergessen: Ihr habt bis Montag, den 3. Januar, Zeit, nicht nur Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains und Mortal Shell, sondern auch die drei PS VR-Bonusspiele** The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition und Until You Fall zu eurer Spielebibliothek hinzufügen.

