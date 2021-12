PM: Die besten Vanguard Waffensetups für Call of Duty Warzone – Caldera (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die neue Warzone-Karte Caldera sorgt für ein völlig neues Warzone-Erlebnis in Bezug auf den Spielfluss und das allgemeine Tempo. Durch die Integration von Vanguard und Warzone können die Vanguard-Waffen in Warzone verwendet werden.

Nicht nur die neue Karte hat das Tempo der Kämpfe verändert, sondern mit den neuen Waffen hat sich auch die Meta komplett verändert. Die Vanguard-Waffen haben zehn Aufsatzslots, mit denen die Spieler eine Vielzahl von Waffen erstellen können.

Dank der Flexibilität der zehn Aufsätze ist es nun möglich, Sturmgewehre in Nahkampfwaffen und Maschinenpistolen in Mittelstreckenwaffen zu verwandeln. Die Möglichkeiten sind endlos.

Natürlich befinden wir uns noch in den Anfängen der Integration und viele Buffs & Nerfs werden die Meta verändern, aber hier sind schonmal gute Waffenvarianten, die euch auf kurzer und weiter Distanz weiter nach vorne bringen.

Caldera ist eine tropische Insel und im Gegensatz zu Verdansk hat sie viele offene Flächen. Die meisten Points of Interest (POIs) haben offene Bereiche mit begrenzter Deckung. Aus diesem Grund ist es am besten, eine Long Range-Waffe als Primärwaffe und eine Nahkampfwaffe als Sekundärwaffe zu benutzen, indem ihr das Overkill-Perk verwendet. Ihr habt diese Methode bereits in Verdansk angewandt, aber jetzt ist sie noch wichtiger. Natürlich ist die Variante auf zwei Loadout-Drops zu warten, um das Geist-Perk zu behalten, weiterhin ebenfalls eine gute Option.

Sicher, ihr könnt eine primäre Fernkampfwaffe benutzen, aber ihr werdet in engen Räumen und Nahkampfsituationen Probleme haben. Caldera mag zwar offene POIs haben, aber es ist nicht frei von kleinen Gebäuden mit engen Innenräumen, in der euch eine SMG sehr viel besser helfen kann, als ein Sturmgewehr.

Aber genug Theorie, hier sind die besten Waffen, die man in auf Caldera benutzen kann.

Die folgenden Longrange-Setups konzentrieren sich auf die Schadensreichweite, haben aber wenig bis gar keinen Rückstoß. Die Mobilität dieser Langstrecken-Setups ist nicht die schnellste, aber wir wissen doch alle, dass ihr Slide-Canceln könnt.

STG 44

Das erste Sturmgewehr der Wahl ist die STG 44. Die STG ist eine der vielseitigsten Waffen und kann für jeden Spielstil verwendet werden. Egal, ob du ein aggressiver oder ein entspannter Spieler bist, die STG stärkt dir in allen Lagen den Rücken.

Die Bedeutung der STG kann mit der der XM4 aus Black Ops Cold War oder der M4A1 aus Modern Warfare (2019) verglichen werden. Es ist sehr einfach zu handhaben und ermöglicht es neuen Spielern, direkt in die Action einzusteigen, wenn ihr die richtigen Aufsätze benutzt. Ihr könnt die STG so bauen, dass es maximalen Schaden anrichtet und eine maximale Reichweite hat, während ihr sicherstellt, dass es praktisch keinen Rückstoß hat.

Mit den folgenden Aufsätzen erhältst du die beste STG-Klasse für Warzone:

Automaton

Die Automaton ist derzeit eines der stärksten Sturmgewehre in Vanguard. Sie hat eine hohe Feuerrate, und selbst bei dieser extrem schnellen Feuerrate hat sie mit den unten gezeigten Aufsätzen keinen Rückstoß.

NZ-41

Die NZ-41 wurde in Saison 1 von Warzone und Vanguard zur ersten Metawaffe. Sie begann als Bodenbeute und wurde langsam als eine der schlagkräftigsten Waffen in Warzone und Vanguard Multiplayer entdeckt. Die folgenden Aufsätze machen sie zu einer Waffe mit sehr geringem Rückstoß, die dennoch ein hohes Schadenspotenzial aufweist.

Es gibt nur einen Nachteil dieser Waffe: eine langsame Feuerrate. Aber das lässt sich ausgleichen, indem man den Rückstoßverstärker als Mündungsaufsatz verwendet, wenn man in Warzone nicht allzu sehr darauf bedacht ist, sich zu verstecken. Aber wir alle wissen, wie wichtig es ist, in Warzone versteckt zu bleiben, vor allem, wenn es auf der neuen Karte Caldera viel mehr offene Bereiche gibt.

Cooper-Karabiner

Der Cooper Carbine galt zunächst als eine der besten “Waffen vom Boden” in Caldera, aber als immer mehr Leute diese Waffe entdeckten, wurde sie nach und nach zu einer Meta-Waffe. Mit den richtigen Aufsätzen ist diese Waffe in Warzone der Hammer. Sie ist wahrscheinlich eines der besten Sturmgewehre in Caldera. Es hat auch eine hohe Feuerrate, die dir eine wahnsinnige Time-to-Kill (TTK) gibt.

Die folgenden Setups sind für Schießereien auf kurze bis mittlere Distanz und Nakampfsituationen gedacht. Die hier aufgelisteten Waffen sind einige der besten neuen Vanguard SMGs, und sie alle sind in Warzone eine echte Gefahr. Wir empfehlen die neue PPSh, MP-40 oder die Cooper Carbine.

Die unten aufgeführten SMG-Loadouts für den Nahkampf konzentrieren sich mehr auf den Mobilitätsaspekt der Klasse und die Genauigkeit. Wenn ihr ein aggressiver Spieler seid und Spieler gerne unter Druck setzt, sind diese Setups genau das, was ihr in Warzone spielen solltet.

PPSh-41

Die PPSh der Vanguard-Edition ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste SMG in Warzone. Sie verursacht großen Schaden und bietet eine hervorragende Mobilität, die es Spielern ermöglicht, Gegner mit vollem Selbstbewusstsein zu pushen.

MP-40

Die MP-40 ist die Definition von Mobilität und Schaden, sowohl im Vanguard-Multiplayer als auch in Warzone. Sie ist nach der PPSh die am zweithäufigsten verwendete SMG (Sekundärwaffe). Das folgende Klassen-Setup ist das beste für die MP-40 in Warzone Caldera:

Cooper Karabiner (SMG-Variante)

Wie bereits erwähnt, sind die Möglichkeiten mit den zehn Aufsatzslots, die wir für die Vanguard-Waffen erhalten, endlos. Mit den richtigen Aufsätzen kann man buchstäblich ein Sturmgewehr in ein Maschinenpistole und andersherum verwandeln. Genau das werden wir mit dem Cooper Karabiner tun. Ihr habt bereits das Longrange-Loadout für diese Waffe gesehen. Jetzt also die Modifikation, um das Ganze auf den Close-Quarter-Combat (CQC) zu verändern:

Owen-Maschinenpistole

Schließlich haben wir noch die Owen. Diese Waffe ist aufgrund ihrer Bauweise und Form anfangs vielleicht etwas umständlich zu bedienen. Aber mit den richtigen Aufsätzen kann sie ein hervorragender Ersatz für eure CQC-Gefechte sein. Beachtet, dass bei diesem Build ein Lauf verwendet wird, der den Kopfschuss-Bonus aufhebt, aber ihr erhaltet im Gegenzug einen besseren Gesamtschaden am Körper, Armen & Beinen. Dank dieses Kompromisses, ist es gerade für die Spieler unter euch geeignet, die sich sicherer mit Körpertreffern fühlen, als nur auf den Kopf zu zielen.

Probiert diese Setups aus und lasst uns im Kommentarbereich wissen, was ihr davon haltet. Da wir uns noch in der Anfangsphase der Integration von Warzone und Vanguard befinden, können wir in den kommenden Saisons eine Menge Meta-Veränderungen erwarten.