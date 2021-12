Call of Saregnar: Werft einen Blick in das Oldschool-Open-World-RPG

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

An dem ambitionierten Spiele-Titel Call of Saregnar werkelt das kleine Indie-Team um Entwickler Damjan Mozetič bereits seit mehreren Jahren, nun ist kürzlich auf Steam eine spielbare Public-Demo zum Download erschienen, mit der ihr selbst einen Vorgeschmack von Call of Saregnar erhalten könnt.

Das klassische Open-World-RPG steht optisch dabei ganz in der Tradition der Party-RPG's aus den 90er-Jahren, so dass euch eine Low-Poly-3D-Grafik mitsamt detaillierten Texturen und digitalisierten Schauspielern erwartet. Alte Fans von Dynamix' Betrayal at Krondor dürften sich beim Anblick jedenfalls sofort heimisch fühlen. Aber auch RPG-Klassiker wie ein Might & Magic 6 - The Mandate of Heaven oder ein Elder Scrolls - Daggerfall zählt der Entwickler zu den Vorbildern, wenn es um die Spiel-Features geht.

Neben einer wendungsreichen Geschichte um Intrigen und Mord soll die von Hand geschaffene mittelalterliche 3D-Welt mit freier Erkundung für Atmosphäre sorgen. Trefft ihr auf euren Reisen auf Feinde, bekämpft ihr diese in rundenweise ablaufenden Scharmützeln. In diesen kommt es auch auf eure Taktik und Positionierung auf dem Combat-Screen an, der mit Hex-Feldern daherkommt. Klug ist zudem, vorher die Waffen geschärft und die Rüstung repariert zu haben. Denn ob einem die Götter wohl gesonnen sind fürs Zaubern, steht oftmals in den Sternen...

Einen kurzen optischen Einblick in die Welt von Call of Saregnar gewährt euch der neueste Trailer, den ihr direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt findet.

Call of Saregnar soll im Laufe des Jahres 2022 für PC, MacOS und Linux als Early-Access-Version erscheinen. Ihr könnt euch aber bereits vorab den Titel via Patreon sichern, wenn ihr ihn insgesamt mit mehr als 30 US-Dollar im Laufe der Zeit unterstützt.