Wochenend-Lesetipps 01/2022: Feuerwerk, NFT, GamePass & Schwarzes Auge

Böllerverbote gibt es auf GamersGlobal zum Glück nicht: Wenn ihr ein tolles Feuerwerk sehen wollt, dann klickt bitte auf das obige Teaserbild - da kommt Freude auf, nicht? Echte Knaller haben wir auch wieder in den Lesetipps, daher viel Spaß beim Lesen! Auf ein spielstarkes Jahr 2022!

Liebe Spiele, lasst mich endlich weniger wichtig sein!

wasted.de am 23.12.2021 von Christian Schiffer

Der Ex-Herausgeber der WASD rettet am selben Tag mehrfach die Welt, gewinnt den 2. Weltkrieg und ist trotzdem nicht zufrieden. Wie kann das sein? Das lest ihr in seinem Plädoyer für mehr Unwichtigkeit.

Krypto-Gaming, NFTs, Blockchain: Das sollten Gamer unbedingt wissen

buffed.de am 21.11.2021 von Karsten Scholz

Die Gemüter sind erhitzt und die Shitstorms laufen flüssig, sobald das Thema Kryptowährungen und Non-Fungible-Tokens (NFT) in den News landet. Dabei wissen die Wenigsten, was NFTs sind, wie sie funktionieren und warum man sie (nicht!) braucht. Der bei GamersGlobal bekannte Autor Karsten Scholz kämpft gegen den Kryptotrend und hat dazu ein umfangreiches Kompendium an Fachwissen erstellt.

Wenn der Spaß weg ist

okcool.de am 10.12.2021 von Dom Schott

Sie ist weg! Plötzlich steht Dom Schott ohne Lebensabschnittsgefährtin da und mit ihr ist auch der Spaß an seinem Lieblingsspiel verloren gegangen. Ein Essay über den Weg zurück ins (Spieler-)Leben und zur alten Liebe.

You shall not (game) pass: Kritische Auseinandersetzung mit Spiele-Abos

8bit-ninja.de am 21.11.2021 von André Plaßmeier

Der GamePass ist ein voller Erfolg - viele nutzen den kostengünstigen Zugang zu neuen Spielen und die schier endlosen Möglichkeiten, Games einfach mal auszuprobieren. Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten! Das "All-You-Can-Play-Buffet" verführt mit Reichhaltigkeit, aber verlockt zum sinnlosen Überfressen bis zum Erbrechen.

Wie ich zu alten Spielen kam

replaying.de am 18.06.2021 von FloosWorld

RetroFans sind alt und spielen manch urtümlichen Pixelbrei mit quietschigen Pieps-Sounds nur deshalb, weil sie sich damit wieder jung fühlen können. So lautet das klassische Klischee. Doch es gibt auch junge Gamer, die ihre Zeit gerne mit alten Spielen verbringen! Der Autor ist erst 1995 geboren und schildert (s)eine ganz junge Retroanekdote.

Nase hochziehen, du unfähige Göre!

wall-jump.com am 13.10.2021 von Janina Himmen

"Frust. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Mit jedem Scheitern verkrampfen die Finger mehr auf den Tasten, Zahnschmelz reibt auf Zahnschmelz, Adern treten hervor, Tränchen in den Äuglein… und dann entladen sich all die angestauten, negativen Energien entweder in einem durch das Zimmer geschleuderten Eingabegerät oder dem verächtlich schnaubenden Drücken des Beenden-Buttons. Nur schnell raus hier, weil man dieses gottverdammte Rektalgeschwür eines Videospiels NIE WIEDER SEHEN WILLAUSRUFEZEICHEN!". Augenblicke im Leben von Janina Himmen.

Legendäre Rollenspielreihen: Das Schwarze Auge - Made in Germany!

buffed.de am 30.12.2021 von Benedikt Plass-Fleßenkämper u.a.

Wer an deutsche Rollenspielreihen denkt, dem kommt vor allem Gothic in den Sinn. Dabei gab es schon vorher mit DSA einen berühmten heimischen Genre-Vertreter, der seit 1992 durch die Hände erstaunlich vieler Entwickler gewandert ist - von Attic bis Radon Labs. Welche Spiele aus dem Schwarze-Auge-Universum kennt ihr?

Wie Popstars in Videospielen eine neue Musikform kreieren

tagesspiegel.de am 29.11.2021 von Giacomo Maihofer

Spieleserien wie Forza Horizon, FIFA oder GTA werden mit eigenen In-Game-Radios veröffentlicht, in denen ein Platz auf der Playlist heute begehrter ist als früher auf MTV. Doch den größten Einfluss auf die tektonische Verschiebung zwischen Games und Pop entfalten Online-Welten wie Fortnite. Sie wollen längst mehr als nur Games sein, sogenannte Metaversen, soziale Orte zum Abhängen und Plattformen für Kreativität, auch Musik.

Interview & Rückschau mit Harald Kaiser (tele action)

videospielgeschichten.de am 01.09.2007 von Guido Frank

"Wir schreiben das Frühjahr 1983. Der Boom der Videospiele erreicht gerade seinen vorläufigen Höhepunkt, als der Stuttgarter Ehapa-Verlag versucht, mit einer neuen Fachzeitschrift dem steigenden Informationsbedarf der Spieler nachzukommen: die tele action." Nach nur zwei Monaten ist schon wieder Schluss - damit war die tele action eine der kuriosesten und seltensten Computerspiele-Fachzeitschriften. Mit welchen großartigen und breit gefächerten Themen die Zeitschrift ihre Leser versorgte, zeigt euch der Überblick der beiden Heftausgaben.

Aus dem GG-Archiv: Das Schwarze Auge: Schicksalsklinge (HD)

gamersglobal.de am 06.08.2013 von Rüdiger Steidle

In letzter Zeit unterbietet sich die GG-Tester-Elite mit Minimalwertungen. Von Mechajammer bis Bloodrayne - Revamped hagelt es Niederschläge bis unter die 3.0-Schmerzgrenze. Doch das gab es auch früher schon! Während buffed.de in verklärten Erinnerungen zu deutschen DSA-Produktionen schwelgt (siehe oben), rückt Rüdiger Steidles Test das Weltbild Aventuriens wieder zurecht.

Im Video: Torsten Sträter und Siri in love!

youtube.com am 21.05.2012

Das Video ist alt - von 2012 als das iPhone noch jung und Siri unbekannt war. Torsten Sträter übrigens auch. Also jung und unbekannt. Und so slammt sich der Poet politisch völlig unkorrekt durch die Apple-Menüs und erinnert uns sch(m)erzhaft daran, was Satire vor 10 Jahren noch alles sagen durfte.

