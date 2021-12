Steam: „Die Besten des Jahres 2021“ // Topseller, Meistgespielte Titel & mehr

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch zum Ende dieses Jahres veröffentlichte Valve für Steam eine umfangreiche Statistik, die die Kategorien „Topseller“, „Top-Neuerscheinungen“, „Die meistgespielten Titel“, „Topspiele frisch aus dem Early Access“, „VR-Topseller“ und „Topspiele mit Controllern“ umfasst. Erfasst wurden die Daten zwischen dem 1. Januar und dem 15. Dezember 2021.

Wie schon aus der Vergangenheit bekannt, nennt das Unternehmen keine Details zu den jeweiligen Umsätzen. Stattdessen werden die Spiele in den Topseller-Listen wie gehabt in die vier Kategorien Platin (Platz 1–12), Gold (Platz 13–24), Silber (Platz 25–40) und Bronze (Platz 41–100) eingeteilt. Nachfolgend beschränken wir uns nur auf die Platin-Ränge, die restlichen Platzierungen könnt ihr auf den jeweiligen Steamseiten einsehen, siehe Verlinkungen in den Quellen. Aus Gründen der besseren Übersicht verzichten wir auf fett formatierte Spielenamen.

Topseller

Diese Liste umfasst jene Titel, die im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate den höchsten Umsatz generieren konnten. Laut Steam errechnet sich der Gesamtumsatz „aus den Verkäufen des Hauptspiels und der Zusatzinhalte sowie spielinternen Transaktionen“.

Rainbow Six - Siege

Playerunknown's Battlegrounds

Apex Legends (kostenlos spielbar)

Counter-Strike - Global Offensive (kostenlos spielbar)

Grand Theft Auto 5

Valheim

Destiny 2 (kostenlos spielbar)

Dead by Daylight

Battlefield 2042

Naraka - Bladepoint

Dota 2 (kostenlos spielbar)

New World

Top-Neuerscheinungen

Die Top-Neuerscheinungen basieren auf dem Gesamtumsatz aus den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung. Neben den zwölf Top-Neuheiten des gesamten Jahres – siehe nachfolgende Aufzählung – hat Valve auch monatliche Zusammenfassungen erstellt.

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Valheim

Back 4 Blood

New World

Age of Empires 4

Battlefield 2042

Outriders

Landwirtschafts-Simulator 22

Halo Infinite (Multiplayer, kostenlos spielbar)

Mass Effect - Legendary Edition

Naraka - Bladepoint

Meistgespielte Spiele

In dieser Rubrik dienen nicht die Umsätze als Basis, sondern einzig die Spielerzahlen. Konkret geht es um Spiele, „die bis zum 15. Dezember 2021 die höchste Gesamtspielerzahl verzeichnen konnten“. Zudem wurden „plötzlichen Anstiege aufgrund von Gratiswochenenden, Geschenkaktionen oder anderen besonderen Ereignissen“ nicht berücksichtigt. Über 200.000 gleichzeitige Spieler hatten:

Halo Infinite (Multiplayer, kostenlos spielbar)

Grand Theft Auto 5

Valheim

Cyberpunk 2077

Apex Legends (kostenlos spielbar)

Dota 2 (kostenlos spielbar)

New World

Playerunknown's Battlegrounds

Counter-Strike - Global Offensive (kostenlos spielbar)

Rust

Weitere Unterteilungen stellen Titel mit mehr als 100.000 (zum Beispiel Naraka - Bladepoint, Among Us, Outriders, Resident Evil Village), 60.000 (unter anderem Sea of Thieves, The Forest, Stardew Valley, Eurotruck Simulator) und 30.000 (zum Beispiel Evil Genius 2, Left 4 Dead 2, Deep Rock Galactic, Monster Hunter - World, Fallout 4) gleichzeitigen Usern vor.

Topspiele frisch aus dem Early Access

Bei der nachfolgenden Platin-Liste handelt es sich um „die meistgespielten Spiele, die 2021 den Early Access verlassen haben, gemessen am bis zum 15. Dezember 2021 von allen Anwendungen erzielten Gesamtumsatz“.

Chernobylite

Skul - The Hero Slayer

Draw & Guess

Totally Accurate Battle Simulator

Breathedge

GTFO

Hell Let Loose

Medieval Dynasty

Subnautica - Below Zero

Wildermyth

Endzone - A World Apart

Solasta - Crown of the Magister

VR-Topseller

Insgesamt wurden laut Valve im zurückliegenden Jahr mehr als 500 neue Virtual-Reality-Titel veröffentlicht. Die folgende Auflistung umfasst die elf meistverkauften VR-exklusiven Titel des Jahres, gemessen am Gesamtumsatz.

Boneworks

Half-Life - Alyx

Blade and Sorcery

Beat Saber

Pavlov VR

Arizona Sunshine

The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Into the Radius VR

Superhot VR

The Walking Dead - Saints & Sinners

Topspiele mit Controllern

Zu dieser Kategorie heißt es: „Auf dieser Liste sind die Spiele aufgeführt, die im Laufe des Jahres die meisten Controller-Sitzungen verzeichneten. Gemessen werden Spiele basierend auf der höchsten Anzahl einzigartiger Controller-Sitzungen [...].“

Monster Hunter - World

Cyberpunk 2077

eFootball 2022

FIFA 22

Grand Theft Auto 5

Tales of Arise

Guilty Gear - Strive

Apex Legends (kostenlos spielbar)

Halo Infinite (Multiplayer, kostenlos spielbar)

FIFA 21

The Binding of Isaac - Rebirth

Forza Horizon 5

Die Gold-Liste umfasst Titel wie beispielsweise Hades, Dark Souls 3, Nioh 2, Biomutant oder auch Resident Evil Village, während beim Silber-Abschnitt Spiele wie The Witcher 3, Mass Effect - Legendary Edtion, Tekken 7 sowie zum Beispiel Sekiro - Shadows Die Twice zu finden sind.