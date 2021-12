Dorfromantik: Der Winter hat Einzug gehalten im Puzzle&Aufbau-Titel

PC Switch

Passend zur kalten Jahreszeit hat in Dorfromantik nun kürzlich auch der Winter Einzug gehalten. Entwickler Toukana Interactive hat seinem im März 2021 via Early Access gestarteten Puzzle&Aufbau-Spiel (im Kurztest von Rüdiger Steidle) letzte Woche mit dem Update 0.4 unter anderem ein neues Biom namens "Midwinter" spendiert, mit dem ihr den quirligen Titel in ein atmosphärisches Winterkleid hüllen könnt.

Während des aktuellen Steam-Wintersale (endet am 5. Januar 2022) ist das neue Biom übrigens für alle Spieler sofort verfügbar, danach könnt ihr es via erfüllter Herausforderung im Spiel permanent freischalten. Wie die neue Landschaft in bewegten Bildern ausschaut, entnehmt ihr dem veröffentlichten Update-Trailer. Den mit knapp 30 Sekunden relativ kurzen Videoclip findet ihr direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt.

Neben der neuen Winterlandschaft wurden zusätzliche neue Herausforderungen und Erfolge ins Spiel inkludiert sowie Bugfixes und weitere Anpassungen am User-Interface vorgenommen. Beispielsweise könnt ihr nun mitten aus dem laufenden Spiel heraus das Aussehen eurer Landschaft anpassen. Die kompletten Features des neuen Updates entnehmt ihr dem englischen Changelog auf Steam.

Nach aktueller Roadmap soll Dorfromantik im Frühjahr 2022 die Early-Access-Phase verlassen und final erscheinen. Eine Switch-Portierung des Indie-Titel ist ebenfalls vorgesehen.