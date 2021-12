Teaser Das Jahr ist fast vorbei, auch für den GG-Chefredakteur. Weitgehend entspannt, ein mit gelblichen Kalorien gefülltes Glas neben sich, sitzt er in einem bequemen Sessel und formuliert seine Gedanken.

Dass dieses Editorial mal nicht hart am Monatswechsel erscheint (im Nachhinein, wohlgemerkt, also mit anderen Worten: am Ersten des Folgemonats), liegt nicht etwa an gestiegener Disziplin seitens des Autoren. Vielmehr ist um die Jahreswende doch noch das eine oder andere zu tun, so dass dieser Text jetzt einfach raus muss. Schließlich soll ja auch bei den Topspielen des Jahres mein Part dabei sein, was er aktuell noch nicht ist…

Wie üblich ist das Editorial ein Premium-Inhalt: Wem also innerhalb der nächsten Zeilen irgendwie grau vor Augen wird, sollte checken, ob er a) einen Spaziergang im Nebel unternimmt, b) eine Tüte über den Kopf gezogen bekommen hat oder er c) vielleicht kein Premium-Abo hat. Letzteres ließe sich ändern: Ab 5 Euro seid ihr dabei! Im Fall von b) wäre es vielleicht zu empfehlen, sich zunächst tot zu stellen, um dann bei günstiger Gelegenheit einen Fluchtversuch zu wagen.

Während ich dies schreibe, läuft immer noch die Weihnachtsaktion – und hat die 19.000 Euro deutlich überschritten. Nur noch knapp 700 Euro bis zur Letsplay-Serie „C64-Retrospiele“, danach wären es noch mal 2.000 Euro bis zum "Großen Preis", der Doku Die Redaktion 2022. Das könnte bis Freitagabend doch noch zu schaffen sein! Aber nur, wenn auch der eine oder die andere, die wo da noch nichts an den Baum haben hängen getan (nur Dialekt-Unsitten helfen gegen die grammatischen Schwierigkeiten der neuen Sprachwelt), 5 oder 10 Euro springen lassen. Ich drücke uns die Daumen…

So, und hier ist nun Schluss für die Otto-Normal-Zuschauerinnen. Einlass nur für VIP-Bändchen-Träger! Ja, das seid ihr, geliebte Abonnentinnen. (Wirkt auch komisch, oder?)