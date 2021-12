Pharaoh - A New Era: Neuauflage des Aufbau-Klassikers im Grafik-Vergleich

PC

Dem erstmalig auf der GC 20 angekündigten Pharaoh - A New Era wurde kürzlich vom verantwortlichen Entwicklerstudio Triskell Interactive ein neues Video spendiert, das euch die behutsam modernisierte Grafik aus dem kommenden Remake im direkten Vergleich zur Optik des Originals zeigt. Nicht verwunderlich, strebt doch das französische Studio an, den Geist und Charme des Original-Titels zu erhalten - und mit angepassten Spiel-Mechaniken in die Moderne zu transportieren.

Der mit dem Titel "Game Evolution" ausgestattete Trailer mit einer Laufzeit von 1:15 Minuten zeigt euch eine Auswahl an verwendeten Sets, Gebäuden sowie der Bevölkerung der im Spiel verwendeten isometrischen 2D-Perspektive im neuen und alten Look. Diesen findet ihr nachfolgend unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt.

Das originale Pharaoh wurde seinerzeit von Impressions Games entwickelt und erschien Anfang November 1999 für PC. In den Reviews der hiesigen Zeitschriften erntete der Aufbau-Titel mit Ägypten-Szenario gute Kritiken, so vergab die damalige Power Play eine Spielspaß-Wertung von 88 Prozent (und später einen Award), während beispielsweise die PC Games immerhin noch 81 Prozent wertete.

Pharaoh - A New Era soll unter dem Publisher DotEmu nach einer Release-Verschiebung in 2022 für PC erscheinen, zu einem konkreten Release-Zeitpunkt haben sich Publisher und Entwickler bisher noch nicht geäußert.