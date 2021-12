Zankstelle: Die Wichtelrunde

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was ist das Schlimmste zu Weihnachten? Die 8 Stunden gedankliche Küchenschicht für die Weihnachtsgans während wir physisch bei anderen Arbeiten sind? Den Anstandsbesuch bei der unliebsamen Verwandtschaft? Dieses Jahr können wir noch einmal auf die SARS-CoV-2-Pandemie verweisen und mit seinen Liebsten Zuhause bleiben. Nein es ist das Geschenke aussuchen. Gerade wenn uns die Beschenkten nicht egal sind, es keine Wunschliste gibt und derjenige eigentlich schon alles hat. Deswegen florieren weihnachtliche Nichtangriffspakte. Die Mitglieder der Zankstelle stellt sich diesem Grauen. Wir kennen uns ja, sind alle hoch kompetent im Bereich Videospiele und können in kurzen Podcastfolgen über die Spiele reden, uns bedanken oder den Wichtel schmähen. Die einzige Regel ist: Nicht mehr als eine handvoll Dollar!

So gibt es in den Tagen zwischen den Jahren mehrere kurze Folgen über eher kleine Spiele. Den Anfang machen Wichtel John und Opfer Hendrik mit dem Spiel Cyber Protocol. Letzteres ist ein ebenso kleiner wie beinharter Retro Arcade Puzzler. Wie es Hendrik gefallen hat und warum der Gamepass eine Pest ist, erfahrt ihr in der Folge.

