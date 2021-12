Uncharted: Zweiter Filmtrailer und Inhaltsbeschreibung veröffentlicht (Spoiler)

PC PS5

Erst kürzlich berichteten wir, dass Sony Pictures einen ersten Trailer zu der Spielverfilmung von Uncharted veröffentlicht hat. Dabei werden Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg als sein Buddy und Mentor Victor „Sully“ Sullivan in die Hauptrollen schlüpfen.

Pünktlich zu Weihnachten hat Sony jetzt einen zweiten Trailer zu Uncharted veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser News in der deutschen Fassung anschauen könnt. Darüber hinaus hat das Filmstudio eine konkretere Beschreibung zum Inhalt des Films erstellt, die schon recht genau aufzeigt, um was es bei dem Film gehen wird. Wer von euch nicht gespoilert werden möchte, sollte diesen Abschnitt nicht lesen:

Der clevere Dieb Nathan Drake wird von dem erfahrenen Schatzsucher Victor „Sully“ Sullivan angeworben, um ein Vermögen zu bergen, das Ferdinand Magellan vor 500 Jahren verloren hat. Was als große Heist-Aktion beginnt, entwickelt sich für das Duo zu einem rasanten Wettlauf um die Welt, um den Schatz vor dem skrupellosen Moncada (Antonio Banderas) zu erreichen, der glaubt, er und seine Familie seien die rechtmäßigen Erben. Wenn Nate und Sully alle Hinweise entschlüsseln und eines der ältesten Rätsel der Welt lösen können, haben sie die Chance, eine Beute im Wert von fünf Milliarden Dollar und vielleicht sogar Nates lange verschollenen Bruder zu finden. Aber nur, wenn sie lernen, zusammenzuarbeiten.

Als weitere Darsteller sind auch Sofia Ali und Tati Gabrielle bestätigt. Mit Patricia Meeden ist sogar eine deutsche Schauspielerin in einer Nebenrolle dabei, die derzeit in der TV-Serie Wilsberg als Dr. Tessa Tilker zu sehen ist. Regie führt der Venom-Regisseur Ruben Fleischer. Ins Kino kommt Uncharted in Deutschland am 17. Februar 2022.