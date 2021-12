SWP: Weihnachtsspezial-Podcast 2021 Teil 2 // gewinne 3 Monate XGP

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Pünktlich zu Weihnachten ist auch der zweite Teil des großen Weihnachtsspezial 2021 von Sothis Spielwiese erschienen (zu Teil 1). Im zweiten Teil des Podcasts plaudert erneut der komplette reguläre SWP-Staff, nämlich Gastgeber Alex aka Sothi, Kai aka Kawie, Flo, Patrick aka MajorTeacher und Benni aka Vampiro. Thema sind die Treppchenplätze drei bis eins, wobei auch hier gilt: Die Titel müssen 2021 gespielt worden, aber nicht erschienen sein.

Passend zum Weihnachtsfest könnt ihr auch im Rahmen eines Gewinnspiels einen Preis abstauben. Zu gewinnen gibt es drei Monate Abo für den Xbox Game Pass Ultimate. Das bietet sich in Augen der SWP-Crew an, da viele der Toptitel auch Teil des Abodienstes von Microsoft sind und ihr so die Möglichkeit bekommt, die super-tollen Spieletipps der Podcaster auf PC, Konsole oder auch per xCloud einfach nachzuspielen. Vor den Preis hat Alex jedoch das Quiz gesetzt: Ihr müsst die Antworten auf die beiden folgenden Fragen per E-Mail mit dem Betreff "Weihnachtsspezial 2021" an ws2021 (at) levelattack (punkt) de schicken. Einsendeschluss ist der 31.12.2021. Der Preis wird unter allen Einsendern mit den richtigen Antworten verlost und der Gewinner erhält den Code dann per E-Mail. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Und hier sind die Fragen:

1. Was ist Kais Enttäuschung 2021?

2. Welches Spiel hat Benni für 2021 auf Platz 1 gewählt?

In dem Blogeintrag auf Sothis Spielwiese bedankt sich das Team auch für die jahrelange Hörerschaft, wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und verspricht, euch auch 2022 mit unregelmäßigen Podcasts mit Herzblut zu versorgen.