SWP: Weihnachtsspezial-Podcast 2021 Teil 1 // Gewinnspiel

Auch dieses Jahr hat sich die Crew von Sothis Spielwiese wieder zusammengefunden, um den traditionellen Weihnachtsspezial-Podcast aufzunehmen. Es handelt sich bereits um das 13. Veröffentlichungsjahr. Behandelt werden die persönlichen Top 5 Games, die Wahl wird natürlich begründet und die Titel eifrig debattiert. Auch die Spiele-Enttäuschung wird genannt. Die Besonderheit: Es geht in Zeiten der Spieleflut nicht um 2021 erschienene Spiele. Im Kandidatentopf sind die Spiele, die auch tatsächlich gespielt wurden.

Mit an Bord ist der komplette reguläre SWP-Staff: Gastgeber Alex aka Sothi, Kai aka Kawie, Flo, Patrick aka MajorTeacher und Benni aka Vampiro. Teil 1 ist am 23.12.2021 erschienen und behandelt die Enttäuschung 2021 und die Plätze 5 bis 4. Am 24.12.2021 erscheint dann Teil 2 mit den Treppchenplätzen. Freuen dürft ihr euch auch, passend zu Weihnachten, auf ein Gewinnspiel.