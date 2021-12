The Last of Us 2: Aufgenommen in Datenbank „Games und Erinnerungskultur“

PS4

Vor wenigen Tagen informierte die Stiftung Digitale Spielekultur darüber, dass die kuratierte Datenbank „Games und Erinnerungskultur“ um 28 weitere Spiele erweitert worden ist, zu denen erläuternde Texte sowie teilweise auch Videos zur Verfügung stehen. Einer der neu hinzugekommenen Titel ist The Last of Us - Part 2 (im Test mit Wertung 9.5).

Laut Eigenbeschreibung der Verantwortlichen, zu denen auch der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele gehört, steht bei der Pflege der Datenbank „eine spezifische Erinnerungskultur mit Bezug zur deutschen Geschichte [im Fokus], weswegen vornehmlich Themen wie NS-Zeit, Holocaust, Weltkriege, Kolonialismus, Nachkriegszeit sowie deutsch-deutsche Geschichte behandelt werden“. Weiter heißt es:

Auch gegenwärtige, gesellschaftlich relevante Themen, die eine Verbindung zur deutschen Erinnerungskultur aufweisen, das heißt unter anderem Migration, Flucht und Vertreibung, Antisemitismus oder Radikalisierung, werden bearbeitet.

Die einzelnen Titel werden zudem „in einen groben pädagogischen Kontext eingeordnet“, was im Detail bedeutet, dass sie zeitlich eingeteilt und mit Stichwörtern (zum Beispiel „Militär“, „Zivilbevölkerung“, „Kolonialismus“, „Trauma“) versehen werden. Hinzu kommen Angaben zum Vermittlungspotential, dem Zeitaufwand und der Komplexität. Auf diese Weise soll „der Einsatz der Spiele in Museen, Gedenkstätten, Schulen, Universitäten und anderen Lernorten [angeregt werden].

Neben der kurzen Beschreibung von The Last of Us - Part 2 enthält dessen Datenbankeintrag auch die ausführliche erinnerungskulturelle Einordnung samt Diskussionspunkten. Unter anderem schreiben die Verantwortlichen:

Antisemitismus ist ein großes gesellschaftliches Problem und wird nach aktuellen Berichten immer häufiger. The Last of Us - Part 2 setzt als eines von nur wenigen Computerspielen ein konkretes Zeichen und macht eine Synagoge zum Erinnerungsort für die Gräueltaten gegen die jüdische Bevölkerung, mit namentlichen Verweisen auf Inquisition und Holocaust. Während im ersten Teil die Figur Ellie noch für Harmonie und Hoffnung stand, wird sie hier zur Personifizierung von Irrationalität, Gewalt sowie Rachsucht und verliert ihre eigene Menschlichkeit immer mehr aus den Augen. Der Israel-Palästina-Konflikt ist [...] eine prägende Inspiration für die Story des Spiels und zeigt sich insbesondere in Ellies einsamen Rachefeldzug und den verbitterten Konflikten verschiedener Gruppen von Überlebenden, die von Misstrauen, Vorurteilen und Abgrenzung geprägt sind. The Last of Us - Part 2 nimmt auch andere zeitgenössische Themen auf: Geschlechterrollen und Stereotype. Ellie ist lesbisch und ihre jüdische Freundin Dina begleitet sie über weite Strecken des Spiels. Abby bricht hingegen mit den typischen „Schönheitsidealen“ der Sozialen Medien. Sie ist muskulös, selbstbewusste und zeigt Führungsstärke.

Im Abschnitt „Diskussionspunkte“ gehen die Autoren auch auf die Entscheidungen, die ihr im Verlauf des Spiels treffen müsst, sowie die Gewalt ein:

Aufgrund der Repräsentation verschiedener Geschlechtsidentitäten und Geschlechterrollen sowie umstrittenen dramaturgischen Entscheidungen in der Spielhandlung, ist selbst ein Jahr nach Erscheinen des Spiels eine fern von Fakten oder Vernunft geführte Diskussion noch nicht zu einem Ende gekommen. Trotz der ausgezeichneten Kritiken ist The Last of Us - Part 2 damit bis heute eines der meistdiskutierten und kontroversen Spiele. Die Gewalt im Spiel steht nicht nur im Fokus, sondern wird bewusst übersteigert und soll abstoßend wirken. Hieran lässt sich diskutieren, wie und zu welchem Zweck mediale Gewalt heutzutage dargestellt wird.

Mit Stand von Ende Dezember 2021 umfasst die Datenbank „Games und Erinnerungskultur“ etwas mehr als 50 Titel. Als weitere Beispiele seien Wolfenstein - The Old Blood, Metal Gear Solid 3 - Snake Eater, Papers, Please, The Inner World - Der letzte Windmönch, Tropico 6, Hearts of Iron 4, Disco Elysium - The Final Cut, Battlefield 1 und Anno 1800 genannt.

Zu den Partnern der Stiftung Digitale Spielekultur gehören die Amadeu Antonio Stiftung, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie andere Bundesministerien, die Bundeszentrale für politische Bildung oder auch das Grimme Institut, um nur einige wenige zu nennen. Der Start der Datenbank war am 24. Juni dieses Jahres.