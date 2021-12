PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Januar gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Januar 2022 warten im Rahmen derGames with Goldwieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell fürXbox Series X|SundXbox Onesowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen kannst.

NeuroVoider

In einer cybernetischen Welt warten Horden von Kamikaze-Robotern auf Dich, die Du mit Deinem nuklearen Waffenarsenal bekämpfen musst. Spiele im Koop-Modus mit bis zu vier Freund*innen oder tobe Dich alleine in diesem einzigartigen Hack’n’Slash Twin-Stick-Shooter aus. Der Original-Soundtrack des Cyberpunk-Artists Dan Terminus wird Dich auf Deinem Abenteuer begleiten.

NeuroVoider ist vom 1. bis 31. Januar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Aground

Die Menschheit kämpft um ihr Überleben. Ihre einzige Möglichkeit: Entfernte Sterne erreichen. Ganz egal, ob Du neuartige Technologien entwickelst, Drachen züchtest oder in den Weltraum abhebst – der Himmel ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht das Limit. Baue auf, was zerstört wurde und rette die Menschheit.

Aground ist vom 16. Januar bis 15. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Radiant Silvergun

Der legendäre Vertikal-Shooter wurde von Treasure generalüberholt und kehrt mit demselben Shoot ’em Up-Gameplay zurück, das die ursprüngliche Arcade-Version so berühmt gemacht hat. Neue Elemente wie der Ikuraga-Style Shooter-Modus tragen dazu bei, dass der Spielspaß noch größer wird.

Radiant Silvergun ist vom 1. bis 15. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Space Invaders: Infinity Gene

Das Spiel, das die Welt der Videospiele über Generationen hinweg geprägt hat, ist mit einem neuen Twist zurück. Auf Dich warten insgesamt 143 Stages, die sich in Aussehen und Schwierigkeit an dein fortschreitendes Spielniveau anpassen. In einer fantasievollen und atemberaubenden Optik kannst Du neue Stages, Power-Ups und Features freischalten.

Space Invaders: Infinity Gene ist vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Duhier. Als Mitglied desXbox Game Pass Ultimatekommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold – und hast zusätzlich Zugriff auf über 100 tolle Titel für Konsole, PC und Android mit Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten.Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1 Euro bei oder upgrade Deine Mitgliedschaftfalls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.