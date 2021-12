PM: Apex Legends und der Ranglisten Modus: Aufbau, Tipps und Tricks (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit dem 4. Februar 2019, und mittlerweile 11 Seasons, begleitet den ein oder anderen unter uns der Battle Royale Titel „Apex Legends“ in seiner Spielebibliothek. Anfang November startete „Entkommen“ und brachte neben einer neuen Legende und Waffe auch eine neue Karte ins Spiel: Sturmpunkt.

Darauf wird unter anderem der Ranglisten Modus gespielt, welcher für viele nicht fehlen darf und ein wichtiger Bestandteil ist, sich mit anderen zu messen. Dennoch kann es oft zu Schwierigkeiten kommen, die einen ab einem gewissen Rang nicht weiterkommen lassen – doch damit soll jetzt Schluss sein! In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr sowohl Solo, als auch im Team euren Rang verbessern und weiter aufsteigen könnt.

Fangen wir doch noch einmal von vorne an. Der Ranglisten-Battle-Royaleist ein Wettkampfmodus, in dem du gegen andere Spieler mit ähnlichem Fähigkeitsniveau antrittst. Im Laufe der Zeit kannst du aufsteigen und dich in höheren Stufen beweisen. Du beginnst als neuer Spieler bei Bronze 4 und kannst dich bis zum begehrten Predator Rang hochspielen, welcher an die Top 750 Spieler der jeweiligen Plattformen vergeben wird. Des Weiteren fällt ab Silber eine Teilnahmegebühr in Form von Ranglistenpunkte (RP) an, die mit jeder Stufe steigen. Du kannst unabhängig von deinen Niederlagen oder deiner Erfahrung keinen Rang verlieren, allerdings kannst du innerhalb einer Stufe in eine niedrigere Division zurückgestuft werden (Gold 2