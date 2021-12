Teaser Die letzten WoSchCa im Jahr 2021 wollen wir noch einmal mit einem Stargast beenden. Karsten Scholz sitzt mit Jörg vor dem Mikrofon und das heißt: Es wird um MMORPGs gehen. Aber natürlich nicht nur!

Es ist tatsächlich soweit: Der letzte Wochenschluss-Podcast 2021 steht an. Und weil wir euch etwas besonderes bieten wollen, haben wir als Stargast Karsten Scholz eingeladen. Natürlich gibt es auf Themenseite dementsprechend einen kleinen Schwerpunkt in Richtung Online-Rollenspiele. Aber dabei wollen wir es nicht belassen, denn zum Jahresende diskutieren wir auch noch einmal unsere Highlights, ohne dabei bestimmte Artikel zu spoilern. Und wer wissen will, was wir an Weihnachten treiben, sollte unbedingt einschalten!

