Halo Infinite: Winter-Event im Multiplayer-Modus gestartet

Bekanntermaßen setzt der Multiplayer-Modus von Halo Infinite (im Test) auf einen Free-to-Play-Ansatz. Und um die Spieler bei Laune zu halten brauchen Gratis-Spiele was? Richtig, Events bei denen es kosmetische Items zu erspielen gibt. Daher hat 343 Industries das "Winter Contingency"-Event gestartet. Anscheinend haben sich die Entwickler die Kritik an Battle Pass und Fortschrittssystem zu Herzen genommen, so kriegt ihr nun jeden Tag ein Item geschenkt. Dazu müsst ihr lediglich täglich ein Match spielen.

Insgesamt habt ihr die Chance auf folgende zehn Objekte:

Wild Justice – Epic Nameplate

Peppermint Laughter – Rare Armor Coating (Mark 7)

UA/Tatius – Rare Left Shoulder Pad (Mark 7)

UA/Tatius – Rare Right Shoulder Pad (Mark 7)

Peppermint Laughter – Rare Weapon Coating – Assault Rifle

Snowmageddon – Epic Backdrop

NAVLOGCOM – Rare Nameplate

Peppermint Laughter – Rare Weapon Coating – Sidekick

Myesel Ammo Pouch – Rare Utility (Mark 7)

Sunset Contessa – Epic Armor Coating (Mark 7)

Das Event läuft bis zum 4. Januar 2022.