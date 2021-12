Fifa 22: Stream investiert 26.000 Euro und wird gehackt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Mit dem Fifa Ultimate Team-Modus (FUT) in FIFA 22 (zum Test) macht Electronic Arts viel Gewinn. Jedes Jahr stellt man seine Lieblingsmannschaft zusammen und kämpft online um Belohnungen wie beispielsweise Kartenpacks und auch Münzen. Für eine gute Mannschaft muss man sehr lange grinden. Das lässt sich mit mehr oder weniger Echtgeld-Investitionen auch beschleunigen.

Der Twitch-Streamer Trymacs scheint voll im FUT-Modus zu sein, hat er doch 22.000 Euro in ihn investiert. So wollte er eine nahezu unschlagbare Mannschaft zusammenstellen und sich mit dieser in der Weekend League mit den besten Spielern der Welt messen. Vor ein paar Wochen wurde sein Account gehackt. Dadurch hat er fast sein gesamtes Team verloren. EA hat ihm anschließend eine Erstattung in Form von Spielmünzen gewährt. Über 79 Millionen Münzen konnte er nun in neue Transfers stecken. Zur Einordnung: Ein Ronaldo als besondere Icon-Karte kostet ungefähr 8 Millionen Münzen. Pro siegreichen Spiel in Division Rivals oder Weekend League erhält der Spieler zwischen 500 und 800 Münzen. Danach hat er zusätzlich ungefähr 4.000 Euro investiert um die beste Mannschaft kurz vor Jahreswechsel aufzustellen.

Doch irgendwie scheint Trymacs vom Pech (oder fähigen Skriptkiddies) verfolgt zu werden. Gestern Abend loggte er sich wieder einmal in FIFA 22 ein und stellte fest, dass er wieder gehackt wurde. Sein ganzes Team ist weg, im Geldbeutel liegen lediglich noch 500.000 Münzen. Interessant daran ist, dass er nach dem ersten Hack bereits seinen Accountnamen geändert und die 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert hat.