Final Fantasy 6 Pixel Remaster erscheint im Februar 2022

In diesem Jahr hatte Square Enix angekündigt, die klassischen 2D-Teile der Final Fantasy-Saga als "Pixel Remaster" für PC (via Steam), Android und iOS wieder zu veröffentlichen. Nachdem bereits die aufpolierten Versionen der ersten fünf Serienteile erschienen sind, hat Square Enix nun bekannt gegeben, dass das abschließende Final Fantasy 6 Pixel Remaster planmäßig im Februar 2022 erscheinen soll.

Aktuell ist die Neuauflage von Final Fantasy 6 auf Steam noch nicht einzeln vorbestellbar, aber sie ist im Final-Fantasy-Bundle zum Set-Preis von 74,82 Euro enthalten. Square Enix will mit ein paar Boni zur Vorbestellung bewegen, so gibt es für die Vorbestellung zusätzliche Timelapse-Remix-Tracks (in denen die Original-Musikstücke in den neu arrangierten Soundtrack übergehen) der Lieder "Locke's Theme", "Terra's Theme", "Decisive Battle" und "Searching for Friends" sowie eine Instrumentalversion von "Aria de Mezzo Carattere". Daneben gibt es zwei Bildschirmhintergründe.