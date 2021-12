The Wolf Among Us 2: Lebenszeichen zum Adventure von Telltale Games

PC

Seit der Ankündigung von The Wolf Among Us 2 Ende 2019 ist es erstaunlich still um die langerwartete Fortsetzung des Episoden-Adventures The Wolf Among Us (im Test, Note: 8.5) aus den Jahren 2013 bis 2014 geworden. Die auf der Comic-Serie Fables basierende Geschichte der ersten Staffel rund um den Protagonisten Bigby Wolf soll dabei in der zweiten Staffel weitererzählt werden. Allerdings hat sich die Art der Entwicklung bei Telltale Games grundlegend geändert: The Wolf Among Us 2 wird komplett an einem Stück entwickelt und nicht mehr wie noch beim Vorgänger Episode für Episode.

Jetzt gab es zumindest wieder ein kleines Lebenszeichen von Telltale Games bei Twitter, wo der Publisher Neuigkeiten zum Projekt für Anfang 2022 in Aussicht stellt. Allerdings ist es noch ein langer Weg, bis das Spiel erscheinen wird. Zudem wurde noch einmal bestätigt, dass die Neuentwicklungen nun von der Unreal-Engine Gebrauch machen.

Zuletzt hatte Telltale Games im Rahmen der The Game Awards 2021 die Serien-Umsetzung The Expanse angekündigt, die in Zusammenarbeit mit Deck Nine entsteht.