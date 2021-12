Gloomhaven: Taktik-Titel mit "Quality of Life"-Update

PC MacOS

Das im Oktober dieses Jahres auf PC und MacOS erschienene Taktik-Schwergewicht Gloomhaven (zum Spiele-Check) der Flaming Fowl Studios hat kürzlich auf Steam ein "Quality of Life"-Update erhalten, das die digitale Adaption des erfolgreichen Brettspiels erweitert und entsprechend aufwertet.

Zu den nennenswerten Features des größeren Updates gehören unter anderem optionale Haus-Regeln aus dem Gloomhaven-Brettspiel und dessen beiden Erweiterungen Frosthaven und Jaws of the Lion, sowohl für die Kampagne als teilweise auch für den Gildenmeister-Modus. Dazu zählen beispielsweise die permanenten Aufwertungen, eine Gold-Split-Funktion oder eine neue Anzeige-Variante der Sichtlinien. Daneben wurden jetzt für die Erfolge-Sammler auf Steam insgesamt 50 freischaltbare Achievements ins Spiel inkludiert. Fehlerbehebungen sowie Anpassungen an UI-Elementen runden die Liste der Neuerungen ab, die ihr auf Steam zur Gänze nachlesen könnt. Für die GOG-Version (nur PC) dürfte das Update bald folgen.

Aufgrund des auf GOG.com laufenden Winter-Sales erhaltet ihr momentan einen Preisrabatt von 20 Prozent auf Gloomhaven, ihr bezahlt derzeit 27, 99 Euro anstatt dem regulären Preis von 34,99 Euro.