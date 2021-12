Sonic the Hedgehog: Der Kult-Igel rennt nun auch auf dem C64

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor 30 Jahren erblickte nicht nur der blaue Rennigel Sonic das Licht der Welt, sondern wurde auch von dem damaligen Publisher US-Gold für diverse Heimsysteme angekündigt. Ein wenig vorschnell, wie sich herausstellte.

Doch nun erschien jüngst eine inoffizielle Umsetzung von Sonic the Hedgehog für den Commodore 64, die auf der Version für das Master System von Sega basiert. Beteiligt an dem Projekt ist auch Oliver Lindau, auf GamersGlobal besser bekannt als User v3to. Wie der Titel in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr dem unter diesem Newstext nachfolgenden Gameplay-Trailer entnehmen.

Das Spiel benötigt neben einem Diskettenlaufwerk und Joystick auch eine RAM-Expansion-Unit mit mindestens 256kb RAM (512kb sind empfehlenswert). Die Speichererweiterung wurde von Hersteller Commodore zwischen 1985 und 1991vertrieben und richtete sich vorrangig an die Nutzer des Betriebssystems GEOS. Neben zusätzlichen RAM erweitert die REU den C64 auch um einen vielfach schnelleren Datentransfer als über die CPU, was bei Sonic die Scroll-Routine befeuert. Die Module sind allerdings recht selten und werden zu stattlichen Preisen gehandelt.

Neben Original-Hardware für PAL oder NTSC funktioniert das Spiel natürlich auch mit aktuellen Emulatoren. Der von Retro Games vertriebene TheC64 Mini und Maxi benötigt mindestens die Firmware 1.5.2 und nach Möglichkeit einen alternativen Controller.