PM: Stylisches Jubiläum: Xbox und adidas designen Sneaker zum 20-jährigen Geburtstag der Konsole (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

20 Jahre sind eine Zäsur, die es stilecht zu feiern gilt! Umso mehr freuen wir uns, dass sich Xbox und adidas anlässlich des geschichtsträchtigen 20. Jubiläums zusammengeschlossen haben, um insgesamt drei einzigartige Sneaker im einzigartigen Xbox Look zu gestalten. Nun erscheint das dritte und letzte Modell, das erstmals auch weltweit erhältlich sein wird! Also schnapp Dir den Adidas Forum Tech Boost und zeige, dass auch Deine Füße Xbox lieben!

Als Design-Inspiration für dieses unvergessliche Paar Sneaker dient die schnellste und leistungsstärkste Xbox Konsole aller Zeiten – Xbox Series X! Die neuen Sneaker bestechen durch eine klare Silhouette in tiefem Schwarz mit stilsicheren Highlights in Neongrün.

Wie bei jedem großartigen Design dreht sich auch bei diesem Look alles um die kleinen aber feinen Details. Der Forum Tech Boost ist ein Schuh, der sich stark an der Vergangenheit orientiert und gleichzeitig die neueste Boost-Technologie integriert. Das Design ist eine Anspielung auf Xbox Series X – die bestmögliche Plattform, um 20 Jahre Xbox hautnah zu erleben. Die Innenseite des Schuhs ist mit schwarzem Netzstoff sowie einem extravaganten grünen Innenfutter ausgestattet und erinnert an die kultigen grünen Lüftungsschlitze der Konsole. Der Sneaker trägt außerdem das moderne Xbox Sphere-Logo mit subtilen Highlights, die auf den Power-Button der Konsole und den eleganten Stil des Xbox Elite Wireless Controllers anspielen.

Um unser Jubiläum auf eine ganz besondere Art und Weise zu würdigen, haben wir uns zusätzlich vom Design der Xbox 20th Anniversary Wireless Controller Special Edition inspirieren lassen. In Anlehnung an die Griffe des Controllers verfügt der Schuh über einen grünen Absatz und eine leicht durchsichtige Sohle, die direkt auf das Gehäuse des Controllers anspielt. Zusätzlich ist ein kleines Xbox 20th Anniversary-Logo auf der Innensohle eingearbeitet, um immer an diese besondere Zäsur zu erinnern.

Wir wollten einen Schuh kreieren, der einen Moment in der Zeit festhält, aber auch zeitlos wirkt. Es ist ein Schuh, der dazu gedacht ist, um in ihm zu spielen, ihn zu tragen und gemeinsam mit der Community zu genießen. Dieser Schuh ist ein zuverlässiger Begleiter und gibt Dir Energie für Dein nächstes Spiel.

The adidas Forum Tech Boost ist weltweit bei Partner-Shops und unter adidas.com erhältlich. Für weitere Details besuche einfach die offizielle adidas Website und erfahre alles, was Du wissen willst.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums hat sich Xbox mit adidas zusammengetan, um insgesamt drei kultige Sneaker zu entwerfen, die von den beliebtesten Konsolen inspiriert sind. Diese Partnerschaft feiert die gemeinsame Liebe zum Spiel und hat drei Designs geschaffen, die Sneaker- und Gaming-Fans gleichermaßen begeistert tragen werden. Nutze jetzt die Chance und hol Dir das erste Design dieser Kooperation, das weltweit erhältlich sein wird!