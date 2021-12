PM: Was schenkt man Gamern zu Weihnachten? (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr sucht noch nach einem Gamer-Geschenk für Freund, Freundin oder Familienmitglied? Dann werdet ihr ganz bestimmt in unserem großen PlayStation-Geschenkeratgeber mit den größten Spielen 2021 und essentiellem PS4- und PS5-Zubehör, wie DualSense-Controller in neuen stylischen Farben oder das klangstarke PULSE 3D-Wireless Headset, fündig.

Wenn ihr nicht ganz genau wisst, welche Spiele auf der Wunschliste ganz oben stehen, dann erfreut eure Liebsten doch einfach mit einem PlayStation-Geschenkgutschein. Guthaben zum Einkauf im PlayStation Store gibt es bereits ab 10 Euro, so kann sich jeder ganz schnell das gewünschte Spiel oder Add-on herunterladen.

Was auch immer geht: Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft, um in den Genuss von Online-Multiplayer, monatlichen Spielen und exklusiven Rabatten zu kommen. Mit einer 12-monatige Mitgliedschaft macht ihr bestimmt der oder dem Beschenken eine riesige Freude.

Ihr wisst genau, mit welchem Spiel euer Freund oder eure Freundin am liebsten die Zeit verbringt? Prima, dann haben wir ein paar konkrete Vorschläge für euch.

Mit den Sims könnt ihr eurer Fantasie völlig freien Lauf lassen und eine einzigartige, lebendige, Welt erschaffen. Verschenkt eine der umfangreichen Sims-Editionen oder eine Erweiterung des Spiels. Vom Dschungel-Abenteuer, über coole Küchen-Accessoires oder dem Reich der Magie bis zum Landhaus-Leben könnt ihr mit neuen Inhalten Fans eine große Freude zum Fest bereiten.

Fans von Story-fokussierten Blockbuster-Games, wie Ghost of Tsushima, Death Stranding Director’s Cut, Returnal oder The Last of Us Part II, freuen sich auf jeden Fall über einen Store-Gutschein, um das Spiel ihrer Wahl pünktlich zum Fest herunterzuladen. Soll es eine physische Version sein, damit das Lieblingsspiel auch einen prominenten Platz im Regal bekommen kann, dann habt ihr bei PlayStation Direct die komplette Auswahl.

FIFA 22 Ultimate Edition PS4™ & PS5™

FUT 22 – FIFA Points

Unterstützt den Aufbau eines Ultimate Teams und spendiert FUT 22 FIFA Points, mit denen Packs und Stadionsanpassungs-Items in FIFA 22 erworben werden können. Pakete von 100 bis 12000 Punkten gibt es bereits ab 0,99 Euro im PlayStation Store.

FIFA 22 FUT Trikot

Das schicke, offiziell lizenzierte, FIFA 22 FUT Trikot mit dem gestickten Ultimate Team Wappen bekommt ihr bei Gamestop.

Das Lieblingsspiel ist schon längst in der Sammlung? Dann macht euren Freund:innen ein passendes Geschenk. Bei PlayStation Gear findet ihr eine große Auswahl an exklusiven Artikeln zu den größten PlayStation-Hits.

The Last of Us Part II

Mit der exklusiven Ellie-Statue, einem Canvas-Rucksack, Langarmshirts oder Logo-Wasserflasche macht ihr Fans eine Freude.

Ghost of Tsushima

In der Ghost of Tsushima-Collection gibt es unter anderem T-Shirts, eine Sakai Jacke, Postersammlungen, Hoodies oder ein edles Hardcover-Artbook.

Horizon Zero Dawn

Tassen, T-Shirts, Comics oder das einzigartige Horizon Zero Dawn-Brettspiel: Fans von Aloy werden begeistert sein.

Call of Duty Vanguard Cross-Gen-Bundle

Call of Duty-Punkte

Die Spielwährung CP könnt ihr in Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops – Cold War und Call of Duty: Warzone verwenden, um Objekte und Zubehör zu kaufen sowie als Battle Pass-Inhaben Stufen freizuschalten. Mit einem CP-Paket macht ihr bestimmt Fans eine große Freude.

Call of Duty Merchandise

Wie wäre es mit einem Call of Duty: Modern Warfare Beanie für die kalte Jahreszeit oder einer Captain Price-Actionfigur unter dem Weihnachtsbaum?