PM: HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! erreicht in 85 Ländern die Top 10 der Rhythmusspiele (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! erreicht in 85 Ländern die Top 10 der Rhythmusspiele

– Das mit Spannung erwartete Hatsune Miku-Handyspiel verzeichnete bereits im Monat vor seiner erfolgreichen Markteinführung über 350.000 Vorbestellungen und Folgeverkäufe –

TOKYO, Japan – 21. Dezember 2021 – SEGA und Colorful Palette Inc. gaben heute gemeinsam bekannt, dass HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE!, das am 8. Dezember auf den Markt kam, bereits in 85 Ländern die Top 10 der Rhythmusspiele im App Store erreichen konnte. Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung stürmte das Spiel somit weltweit in die Top-Charts für Android und iOS.

Der Titel kann ab sofort heruntergeladen werden:

App Store (iOS)

Google Play (Android)

Spielerinnen und Spieler können in eine tiefgründige Geschichte mit dem weltberühmten virtuellen Idol Hatsune Miku und ihren Freundinnen und Freunden in fünf Bands eintauchen und an regelmäßig stattfindenden, per Livestream übertragenen virtuellen Konzerten mit Hatsune Miku und anderen virtuellen Sängerinnen und Sängern wie Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO und MEIKO teilnehmen.

In Zukunft werden Events und zusätzliche Songs zum Spiel hinzugefügt, um die Geschichte weiterzuentwickeln und die Herausforderungen abwechslungsreicher zu gestalten. Spielerinnen und Spieler können sich darauf freuen, dass jeden Monat Events zu verschiedenen Charakteren und Gruppen veröffentlicht werden und neue Gacha verfügbar sein werden.

Weitere Neuigkeiten gibt es auf den offiziellen Hatsune Miku: COLORFUL STAGE!-Kanälen:

Über Sega of America, Inc.

Sega of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der in Tokio, Japan, ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung für den Heimgebrauch und außerhalb des eigenen Heims. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftwareprodukte für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen inklusive des PCs, Kabelloser Endgeräte, und den Plattformen von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Inc. Die Website von SEGA of America findet man unter www.sega.com .

© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net

All rights reserved.

Über Colorful Palette Inc.

Colorful Palette Inc. entwickelt und betreibt das Mobile-Game “Project Sekai: Colorful Stage feat. Hatsune Miku” gemeinsam mit der SEGA Corporation (Sitz in Tokyo Japan, COO: Yukio Sugino) mit der Mission: “Weiter Inhalte zu produzieren um eurem Leben Farbe zu geben.”

Über Crypton Future Media, Inc.

Crypton Future Media, Inc. ist eine Musik-Technologie-Firma mit Sitz in Sapporo, Japan. Seit unserer Gründung 1995, haben wir Musiksoftware und BGM-Media importiert, jedoch auch diverse Musiksoftware entwickelt, darunter den Singing-Voice-Synthesizer Hatsune Miku. Wir sind auch der offizielle Lizenzierer von Hatsune Miku. Die Philosophie unseres Teams basiert darauf: “Ideen durch Sound auszudrücken”. Wir glauben an unsere Mission, neue Sounds für die zukünftige Welt der Musik zu entwickelt.

© Crypton Future Media, INC