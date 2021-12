PM: Company of Heroes 3 – die Kampagnenkarte im Detail (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Company of Heroes 3 – die Kampagnenkarte im Detail

Ein legendäres Strategiespiel kehrt zurück und kombiniert packende Kämpfe mit neuen Strategieelementen – in einer atemberaubenden mediterranen Umgebung. Company of Heroes 3™ erscheint 2022 für den PC und bringt die vertraute, bodenständige Erzählweise der Serie auf einen brandneuen Kriegsschauplatz. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie schlüpfen Spielerinnen und Spieler auf der brandneuen dynamischen Kampagnenkarte in die Rolle eines Generals des Zweiten Weltkriegs und bestimmen den Verlauf des alliierten Feldzugs in Italien – Tag für Tag, Schlacht für Schlacht. Aus der Vogelperspektive trifft man Entscheidungen, die sich sowohl auf die taktischen Schlachtverläufe als auch auf den Verlauf des Krieges selbst auswirken werden.

Um das Jahr 2021 mit einem Höhepunkt in Sachen Company of Heroes 3 abzuschließen, hat Relic Entertainment für heute ein ausführliches Entwicklertagebuch-Video vorbereitet, in dem Fans mehr über die Ursprünge der neuen dynamischen Kampagnenkarte erfahren können. Die Entwickler von Relic sprechen über einige der aufregenden neuen Systeme, über Entscheidungen, die Spielerinnen und Spieler treffen müssen, und darüber, wie die neue dynamische Kampagne das klassische RTS-Gameplay, das Fans der Reihe kennen und lieben, beeinflussen wird. Außerdem erfährt man mehr über neue Ressourcen und Mechanismen auf der dynamischen Kampagnenkarte, wie z.B. Partisanen, Luft- und Seestreitkräfte, und wie diese Systeme genutzt werden können, um das Blatt des Konflikts nachhaltig zu wenden.

