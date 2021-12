Company of Heroes 3: Entwickler-Tagebuch zur neuen Strategie-Karte

PC

Relic Entertainment bringt mit Company of Heroes 3 (in der Preview) die bekannte Weltkriegs-Strategie-Reihe 2022 zurück. Im dritten Teil gibt es mit dem Italien-Feldzug nicht nur ein bisher in den Vorgängern nicht bekriegtes Szenario, sondern auch erstmals eine strategische Kampagnenkarte, auf der ihr zwischen den Echtzeittaktik-Schlachten rundenweise Befehle erteilt.

Im Video-Entwicklertagebuch sprechen Mitglieder des Entwicklerteams über die Ursprünge des neuen Spielbestandteils und die Features der Karte, die für eine dynamischere Kampagne sorgen soll.