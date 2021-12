Embracer Group kauft Perfect World, Dark Horse und Asmodee

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Embracer Group, Mutterkonzern hinter THQ Nordic, setzt seine stetige Einkaufstour fort. Allein in diesem Jahr wurden Borderlands-Entwickler Gearbox, der Publisher 3DRealms, diverse kleinere Studios und Mobile-Entwickler wie Demiurge Studios direkt oder über die Tochterfirmen wie Saber Interactive in die Umarmung des Riesenkonzerns aufgenommen.

Zum Jahresende wurde nun zum einen mit Perfect World Entertainment (Neverwinter, Star Trek Online, Torchlight) MMORPG-Knowhow eingekauft, auch wenn Perfect World zuletzt rote Zahlen schrieb. Embracer ließ sich die Übernahme 125 Millionen US-Dollar kosten und gliedert Perfect World bei Gearbox ein.

Dazu gab es zwei bemerkenswerte Übernahmen, die sich außerhalb des Videospielkosmos in anderen Unterhaltungsbranchen bewegen. Ebenfalls heute wurde die Übernahme von Dark Horse vermeldet. Dark Horse Comics vertreibt nicht nur etliche Comics und Mangas, sondern hält auch die Rechte an Marken und bekannten Umsetzungen wie Sin City, 300 und Umbrella Academy – letztere Serie wurde von der eigenen Produktionsfirma Dark Horse Entertainment hervorgebracht. Embracer verspricht sich von der Übernahme Expertise in Sachen Comics, Film- und Serienproduktion und durch die Marken großes Potential für cross-mediale Produktionen. Der Kaufpreise wurde in der Pressemeldung nicht genannt. Für die Übernahme würden jedoch 80 Prozent der Aktien von einer in Hongkong und China ansässigen Firma aufgekauft.

Nicht zuletzt hatte die Embracer Group auch erst im Dezember diesen Jahres die geplante Übernahme von Asmodee angekündigt, einem der größten Brettspielverlage der Welt. Der vertreibt nicht nur Spiele-Apps, Sammelkarten und Klassiker wie Carcassonne und Lizenz-Brettspiele zu Universen wie Herr der Ringe und A Song of Ice and Fire, sondern hat wiederum selbst in der Vergangenheit diverse andere Verlage der Sparte übernommen. Zum Beispiel den Heidelberger Spieleverlag und damit den Vertrieb vieler Titel des großen US-Herstellers Fantasy Flight Games (unter anderem alle Spiele aus dem Arkham Horror-Kosmos). Der Kaufpreis liege bei 2,75 Milliarden Euro.

Weitere Übernahmen, die allein heute bekanntgegeben wurden: Spotfilm Networx, DIGIC, Shiver Entertainment.