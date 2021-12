Diablo 4: Quartalsupdate zu Items, Paragontafel und Grafikeffekten

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Mit dem letzten Quartalsupdate zu Diablo 4 in diesem Jahr informiert euch Blizzard abermals ausführlich über den Fortschritt der Entwicklung. Dieses Mal werden die Hauptthemen „Gegenstände“ und „Grafikeffekte“ behandelt, die sich wiederum in Kategorien wie zum Beispiel „Affixe für Fertigkeitsboni“, „Legendäre und einzigartige Gegenstände“, „Paragontafel“ oder auch „Wie Licht ausgestrahlt und aufgenommen wird“ sowie „Fertigkeitsabhängige Tode“ unterteilen. Aufgrund der Menge an Informationen geben wir nachfolgend nur einen Bruchteil derer wider.

In Bezug auf die legendären Items haben die Entwickler eine „grundlegende Änderung“ vorgenommen: In Diablo 4 können sich legendäre Eigenschaften auf mehreren Ausrüstungsplätzen befinden. Blizzard erläutert:

Wenn ihr also jetzt nach einer legendäre Eigenschaft sucht, beispielsweise nach Kampfkunst (verstärkt die Fertigkeit Tritt des Barbaren), könnt ihr sie auf Ringen, Brustpanzern oder Helmen finden. Ihr müsst also nicht mehr nach einem bestimmten Gegenstandstyp suchen.

Anpassungen sollen zudem daran vorgenommen werden, wie die Macht einer Spielfigur zustande kommt. Dem Studio zufolge soll diese Macht weniger als bislang mit der Ausrüstung zusammenhängen, da die „Anpassung und Planung eines Charakters sich weniger lohnend anfühlen, wenn sie sich nicht wirklich auf die Leistungen des Charakters im Kampf auswirken“. Basierend auf diesem Feedback schreiben die Entwickler:

Die Macht eures Charakters wird stärker von all den kleinen Entscheidungen beeinflusst, die ihr bei Stufenaufstiegen und beim Erkunden der Welt von Sanktuario trefft.

Paragontafel

Was das genau bedeutet, wird im aktuellen Update zwar nicht erklärt, mit der sogenannten Paragontafel wird jedoch ein dazu passendes Feature erläutert, das ab Stufe 50 freigegeben wird. Das überarbeitete Paragonsystem soll jenen Fokus darstellen, der in Diablo 4 für die Anpassbarkeit von Builds sorgen soll, „damit ihr bestimmen könnt, wie sich euer Held entwickelt“:

Euer Held beginnt seine Reise durch das Paragonsystem auf dem zentralen Anfangsfeld der Einführungstafel seiner Klasse. Von dort werdet ihr Entscheidungen treffen und euch so nach außen arbeiten. Wenn euer Held ein Torfeld erreicht, wählt ihr eine neue Paragontafel aus, die ihr an diese Stelle anfügen wollt. So könnt ihr euch euer eigenes Set an Boni zusammenstellen, das euren Helden stärken und eure Hingabe für seinen Fortschritt zeigt. Ihr könnt diese Paragontafel immer weiter anpassen und verbessern, während ihr das Spiel mehrfach durchspielt.

Blizzard erläutert weiter, dass die Paragontafel über unterschiedliche, festgelegte Felder verfügen wird, die normaler, magischer, seltener oder epischer Art sind. Entsprechend verfügen sie über verschiedene Eigenschaften, wie beispielsweise „eine starke und vielfältigere Gruppe von Vorteilen“ (magisch) oder „eine neue legendäre Eigenschaft für euren Charakter“ (episch).

Grafikeffekte plus Videos

Der zweite umfangreiche Abschnitt des Quartalsupdate behandelt die Grafikeffekte in Diablo 4, zu denen auch mehrere kurze Videos bereitgestellt werden. Die Entwickler äußern sich zur Philosophie dahinter und welche Verbesserungen sie für den Kampf bedeuten. So werden zum Beispiel zukünftig „Zielbereiche über mehrere Frames hinweg animiert, wodurch wir die animierten Zielbereiche auf die abgespielten Grafikeffekte abstimmen können“ (siehe das Video unter diesen Zeilen):

Zum Beispiel hat Wirbelwind in Diablo 3 die Form eines Zylinders, der euren Barbaren umgibt und alle paar Frames regelmäßig basierend auf eurer Angriffsgeschwindigkeit Schaden verursacht. In Diablo 4 hat Wirbelwind die Form eines Tortenstücks, das gemeinsam mit eurem Charakter animiert ist. Die Wirkungsbereiche breiten sich im Lauf der Zeit nach außen aus und die Nahkampfangriffe passen zu den Bewegungen eurer Waffe.

Des Weiteren geht das Studio auf das neue, PBR-gestützte Beleuchtungssystem (Physically Based Rendering) ein, mit dem „Materialien realistisch aussehen und realistisch auf Licht reagieren“ (siehe dieses Video). Hinzu kommen Informationen zu den dynamischen Spielerfertigkeiten (siehe dieses Video) und den fertigkeitsabhängigen Toden (siehe dieses Video):