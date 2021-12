GTA - The Definitive Edition: Gratisspiel für PC-Käufer // 5 Titel zur Auswahl

PC

Dass die Mitte November dieses Jahres veröffentlichte PC-Version von Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition (in der SdK) über teils grobe Fehler verfügte, dürfte den meisten von euch bekannt sein (siehe dazu auch diese ausführliche Meldung).

Nachdem PC-Spielerinnen und -Spieler die GTA-Trilogie aufgrund diverser Probleme weder kaufen noch spielen konnten, besserte Rockstar Games nach und veröffentlichte erste Updates. Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass die Classic-Ausgaben von Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto - Vice City und Grand Theft Auto - San Andreas als Bundle wieder im Rockstar Store erworben werden können – Käufer der The Definitive Edition können sich die Spiele kostenfrei herunterladen.

Vor dem Hintergrund der momentan im hauseigenen Onlineshop verfügbaren Feiertagsangebote können sich (zukünftige) Besitzer der Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition nun ein weiteres Gratisspiel sichern. Zur Auswahl stehen folgende fünf Titel:

Sollte euch keiner der Titel zusagen, könnt ihr euch alternativ für eine von zwei virtuellen Währungen entscheiden, deren Gegenwert in Echtgeld 14,99 Euro respektive 19,99 Euro beträgt und die in GTA Online oder Red Dead Online genutzt werden können.

Sowohl der Kauf der GTA-Trilogie – falls noch nicht in eurem Besitz – als auch das Einlösen des kostenfreien Spiels (oder der virtuellen Währung) muss spätestens bis zum 5. Januar 2022 um 23:59 Uhr über den Rockstar Store erfolgen.