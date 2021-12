The Witcher - Blood Origin: Prequel-Serie zur Witcher-Welt im ersten Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 25,85 € bei Amazon.de kaufen.

Vor über einem Jahr kündigte Netflix mit The Witcher - Blood Origin eine neue Serie im Witcher-Universum an. Zeitlich angesiedelt ist diese „1.200 Jahre vor den Ereignissen in The Witcher“, so dass es sich folglich um ein Prequel der aktuell beim Streamingdienst laufenden Serie rund um Geralt von Riva handelt, deren zweite Staffel jüngst gestartet ist.

Für die auf sechs Folgen angelegte neue Serie, die im Verlauf des kommenden Jahres starten soll, veröffentlichte Netflix nun das erste Teaservideo. Wie bei dieser Art von Vorschau üblich, erhaltet ihr sehr kurze – und somit wenig aussagekräftige – Impressionen von Charakteren, Landschaften und Kämpfen – eben der typische Zusammenschnitt des Fantasy-Stoffes. In der Videobeschreibung bei YouTube heißt es zu Blood Origin: