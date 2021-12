PM: Assassin’s Creed® Symphonic Adventure – the Immersive Concert: Ein neues, immersives Assassin’s Creed-Konzert-Erlebnis (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 20. Dezember 2021 – Ubisoft und Overlook Events kündigten heute Assassin’s Creed® Symphonic Adventure an, ein neues offizielles Symphoniekonzert. welches speziell erschaffen wurde, das 15-jährige Jubiläum der weltweit gefeierten Videospielreihe zu feiern.

Der Trailer zu Assassin's Creed Symphonic Adventure kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

In den letzten 15 Jahren hat sich Assassin’s Creed zu einer der beliebtesten Videospielreihen aller Zeiten entwickelt. Sie steht für gehaltvolle und packende Handlungen, spektakuläre Welten und die Möglichkeit für Spieler:innen, Geschichte als eigenen Spielplatz betrachten zu können.

Assassin’s Creed Symphonic Adventure bietet ein komplettes Orchester sowie einen Chor in einem einzigartigen und mitreißenden Konzerterlebnis, welches die musikalische Reise von Assassin’s Creed umfasst, angefangen bei den antiken Ursprüngen bis hin zu den Animus-Settings der modernen Zeit. Bei dieser Konzertaufführung steht die Geschichte der Spiele im Mittelpunkt des musikalischen Erlebnisses. Jedes Spiel kann mit seiner individuellen musikalischen Identität vom Publikum nachvollzogen werden und wird von Videomontagen auf der Leinwand begleitet, die perfekt auf das Orchester, den Chor und den Solisten abgestimmt sind.

Ein immersives Symphoniekonzert, verstärkt durch Video, Beleuchtung und spezielle Klangeffekte

Dieses brandneue mitreißende Konzert wurde von dem dynamischen Team von Overlook Events, den Machern der weltweit gelobten Dragon Ball- und Saint Seiya Symphonic Adventure-Konzerte, zusammen mit Ubisofts eigenen Kreativteams entwickelt.

Die Weltpremiere von Assassin’s Creed Symphonic Adventure findet am 29. Oktober 2022 in Paris im renommierten Grand Rex im Herzen der Stadt statt. Mit diesem Event wird nicht nur das 15-jährige Jubiläum der Spieleserie zelebriert, sondern auch das 90-jährige Bestehen des historischen Veranstaltungsortes. Eine Welttournee ist ab Anfang 2023 im Laufe des Jubiläumjahres geplant.

„Musik hat schon immer eine zentrale Rolle in der Assassin‘s Creed-Erfahrung gespielt. Deshalb freue ich mich, mit dem Symphonic Adventures Concert von Overlook Events die Musik, die Mythologie und die reichhaltigen Geschichten der Assassin’s Creed-Reihe zelebrieren zu können. Ich hoffe, dass uns viele bei dieser aufregenden neuen Konzertproduktion begleiten, welche ab 2022 auf Tournee geht“, kommentiert Jesper Kyd, Komponist der Assassin’s Creed-Reihe.

„Die Zusammenarbeit mit Overlook Events ermöglicht es Fans, in die umfangreiche und mächtige Welt von Assassin’s Creed einzutauchen, um das 15-jährige Jubiläum auf besondere Art und Weise zu feiern. Overlook bringt seine kreative Expertise ein, um dieses Symphoniekonzert zusammenzustellen und hochwertige Spezialeffekte zu nutzen. Dadurch wird ist es möglich sein, stärker in die Welt einzutauchen und ein spannendes Assassin’s Creed-Erlebnis zu bieten“, sagt Azaïzia Aymar, Transmedia and Business Development Director bei Ubisoft.

