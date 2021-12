Assassin’s Creed Symphonic Adventure: Konzertreihe startet 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor mittlerweile 14 Jahren erblickte das erste Assassin's Creed die Bildschirme dieser Welt. Wer nun scharf nachrechnet wird also merken, dass die mittlerweile enorm erfolgreiche Reihe im nächsten Jahr ihr 15tes Jubiläum feiert. Aus diesem Anlass hat sich Ubisoft wohl gedacht, dass Klotzen besser als Kleckern ist und Assassin’s Creed Symphonic Adventure angekündigt. Hinter diesem wohlklingenden Namen verbirgt sich eine "immersive Konzerterfahrung". Oder anders gesagt, eine Reihe von Orchester-Konzerten.

Auf die Ohren bekommt ihr diverse Stücke aus den Soundtracks aller bisher erschienenen Assassin's Creed-Teilen. Begleitet wird die etwas zweistündige Show von passenden Spielszenen, die auf hochauflösenden Bildschirmen hinter dem Chor und Orchester abgespielt werden. So sollt ihr möglichst stark in die Atmosphäre eingesaugt werden. Dafür hat sich Ubisofts Kreativteam extra mit Overlook Events zusammengetan, die bereits "Symphonic Adventures" zu Dragon Ball und Saint Seiya umgesetzt haben. Die Uraufführung des Stücks wird am 29. Oktober 2022 in Paris im Grand Rex stattfinden, Anfang 2023 soll eine Welttournee folgen.

Musik hat schon immer eine zentrale Rolle in der Assassin‘s-Creed-Erfahrung gespielt. Deshalb freue ich mich, mit dem Symphonic Adventures Concert von Overlook Events die Musik, die Mythologie und die reichhaltigen Geschichten der Assassin’s Creed-Reihe zelebrieren zu können.

So Jesper Kyd, Komponist der Assassin’s-Creed-Reihe.

Auch Azaïzia Aymar, Transmedia and Business Development Direcot bei Ubisoft, findet einige blumige Worte zu der Konzerttour:

Die Zusammenarbeit mit Overlook Events ermöglicht es Fans, in die umfangreiche und mächtige Welt von Assassin’s Creed einzutauchen, um das 15-jährige Jubiläum auf besondere Art und Weise zu feiern. Overlook bringt seine kreative Expertise ein, um dieses Symphoniekonzert zusammenzustellen und hochwertige Spezialeffekte zu nutzen.

Einen ersten Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Konzertszenen seht ihr erwartungsgemäß aber nur angedeutet.