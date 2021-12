Feiertage-Verlosung 2021, 24.12.: Nintendo Switch

Hybrid-Konsole zu verlosen

Switch

Teaser Die Nintendo Switch erfreut sich noch immer größter Beliebtheit und wir konnten für euch eine Hybrid-Konsole mitsamt Spielepaket und passendem Merchandise auftun.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die letzten Monate waren wieder sehr turbulenter Natur. Doch weil wir friedliebend sind und etwas festliche Stimmung verbreiten wollen, hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von dreizehn Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 5.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Bethesda, GameMill, Game-Legends, Iiyama, JBL, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Ubisoft, Videospielkultur e.V. und Wizards of the Coast.

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal oder eine schnelle Internetrecherche zu lösen.

Tag 1, 24.12.: Nintendo Switch plus Metroid, Mario Party und Merchandise

Seit über vier Jahren ist die Nintendo Switch mittlerweile auf dem Markt und noch immer ist sie die einzig wahre Konsole, wenn ihr unterwegs schnellen Spaß haben wollt. Und so liegt heute unter dem GamersGlobal-Gabenbaum nicht nur eine Switch, ihr bekommt auch gleich noch die Grundausstattung in Form von Metroid Dread und Mario Party Superstars dazu. Ergänzend legen wir noch etwas Merchandise in Form von einem Metroid-Shirt in Größe L, 2 Pokémon-Figuren, zwei Notizheften, einem Sticker-Set sowie einem Mousepad bei. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 470 Euro.



Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Habt ihr in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erstmal den lokalen Pokedex mit den 150 Monsterchen in Sinnoh gefüllt, kommt der nationale Pokedex mit nochmal deutlich mehr Kreaturen dazu. Dennoch sind natürlich nicht alle 898 Kreaturen enthalten, die von den ersten Serienteilen bis hin zu Schild und Schwert etabliert wurden. Doch wir wollen es von euch genau wissen: Wie viele Pokémon gibt es, die nicht im nationalen Pokedex von Stahlender Diamant und Leuchtende Perle auftauchen?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 1: Nintendo" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 24.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 11. Januar 2022.