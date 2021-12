PM: PlayTalk: Was sind die besten Star Wars Games? (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe PlayStation.Blog Community, wir wissen, dass wir uns mit dem heutigen Thema auf gaaanz dünnes Weltraumeis begeben. Trotzdem wollen wir diese Diskussion heute unbedingt anregen, um mit euch das beste PlayStation Spiel aus dem Star Wars Universum zu finden.

Stimmt unten in den Kommentaren für euer Lieblingsspiel ab und gewinnt mit etwas Glück einen coolen Preis. Ganz wichtig: Wir antworten euch nach Ablauf der Frist hier im Kommentarbereich, wenn ihr gewonnen habt. Also checkt unbedingt eure Mails und haltet die Kommentarsektion im Auge, damit ihr euren Gewinn nicht verpasst!

Hier geht es direkt zu den Kommentaren!

Jedi gegen Sith – wer hier vor Aufregung nicht auf dem Stuhl hin und her wackelt, der schläft auch in der Achterbahn ein. Mit einem herrlich leuchtenden lichtschwert für das Gute in der Galaxie kämpfen ist wohl einer der größten Kindheitsträume. Und der Traum vieler Erwachsener, oder? Aus diesem grund lieben wir Spiele wie Jedi Knight.

Doch wo Licht ist, da gibt es auch eine menge Schatten! Auf der dunklen Seite soll es ja immer Kekse geben. Und wir lieben Kekse! Wenn ihr hingegen richtig viel Action wollt, können wir euch Star Wars: Battlefront 2 ans Herz legen, denn hier erlebt ihr die Saga auf großen Karten mit zahlreichen Gegnern noch einmal ganz neu.

Wenn euch das alles ein bisschen zu real ist, könnt ihr euch auch in die LEGO-Version des Star Wars Universums stürzen. Die kleinen Blöcke scheinen wie gemacht dafür zu sein, den Krieg der Sterne auf dem Bildschirm auszuführen. Lichtschwert für Lichtschwert, Block für Block!

Der Kampf zwischen Gut und Böse fasziniert uns schon seit vielen Jahren. Mittlerweile gibt es zahlreiche Star Wars Games, die euch galaktische Abenteuer erleben lassen. Auf welcher Seite steht ihr: Gut oder Böse? Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, welches Game euer absoluter Favorit ist!

Unter allen Kommentaren verlosen wir bis zum 23. Dezember 2021 insgesamt 1 x 20 Euro Store-Guthaben. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.