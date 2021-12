Jahresausklangs-Twitch am 22. Dezember mit Hagen, Jörg und Dennis

2 Leute im Videoraum, 1 Leut im Chefbüro

Teaser Das Jahr neigt sich dem Ende zu und daher wollen wir euch einladen, mit uns die vergangenen 12 Monate Revue passieren zu lassen. Wir naschen, packen aus und ratschen ausgiebig.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tradition schlägt der Ansicht einiger Menschen nach jeden Trend. Und weil es mittlerweile ein kleiner Brauch geworden ist, das GamersGlobal-Jahr mit einem Twitch-Event zu beschließen, lassen wir uns diese liebgewonnene Tradition auch 2021 nicht nehmen. Heizt also schon einmal eure Internetleitung auf, am Mittwoch, dem 22. Dezember 2021, um 19:00 Uhr geht es los. Angepeilt sind etwa zwei Stunden Livestream.

Das Programm ist nicht so durchgetaktet wie in anderen Twitch-Streams von uns, heuer lautet die oberste Prämisse "Gemütlichkeit". Schürt also den Kamin an, erhitzt euch euer favorisiertes Heißgetränk, ob Tee, Kaffee, Grog, Glühbier, was immer ihr zu euch nehmt ist perfekt angemessen. Mit euch gemeinsam wollen wir über das vergangene Jahr sprechen, was sich bei GamersGlobal und in der Spielebranche getan hat und vermutlich werden wir auch das eine oder andere Platzerl* vernaschen. Eine ganz gemütliche Ratsch*²-Runde eben, mit einem dezenten Nerd-Faktor könnte man vermuten. Und keine Sorge, niemand von uns wird sich in einen Hot Tub setzen oder Twister spielen. Hier schlägt Tradition wirklich jeden Trend.

Bis Mittwoch, 19:00 Uhr auf www.twitch.tv/gamersglobal!

An dieser Stelle seien noch ein paar Zeilen erlaubt, um uns bei euch zu bedanken. Ohne unsere fantastische Community wäre GamersGlobal nicht der Ort, das digitale Kaminfeuer, das die Seite ist. Wer sich in Kommentarspalten auf irgendeiner anderen Homepage herumgetrieben hat, der weiß, wovon wir reden. Ein erwachsener Umgangston, gegenseitiger Respekt und einfach Support füreinander. All das ist nicht selbstverständlich, aber um es in der Worten von Chefredakteur Jörg Langer zu sagen: "Wir haben geile User!" Dementsprechend würden wir uns freuen, wenn am Mittwoch möglichst viele von euch einschalten und das Jahr mit uns ausklingen lassen!

*Bayrisch für Plätzchen

*² Bayrisch für Plaudern