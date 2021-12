Hades gewinnt als erstes Videospiel bei den Hugo Awards

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Am 19. Dezember 2021 wurden im Rahmen der 79. Worldcon die alljährlichen Hugo Awards verliehen, einer der wichtigsten Preise für Literatur und andere Werke der Science Fiction und Fantasy. In diesem Jahr ging ein Preis an Hades (im Test, Note. 9.0), das damit zum ersten Videospiel überhaupt wurde, dass einen Hugo Award gewonnen hat (bei den Hugo Awards werden im Vorjahr erschienene Werke nominiert und ausgezeichnet).

Zwar ist es laut den offiziellen Regeln Videospielen möglich, in den Kategorien "Best Dramatic Presentation (Short Form)" und "Best Dramatic Presentation (Short Form)" zu gewinnen, dort zählte jedoch weder Hades noch ein anderes Videospiel zu den Nominierten. Vielmehr gab es bei der Verleihung im Jahr 2021 eine eigene Sonder-Kategorie für das beste Videospiel. Greg Kasavin, Creative Director und Autor von Hades bei Supergiant Games, veröffentlichte auf Twitter eine Danksagung.

Neben Hades waren nominiert:

Die Kategorie für das beste Videospiel wurd dabei außer der Reihe vergeben und soll nicht dauerhaft eingeführt werden. Bereits 2006 wurde ein einmaliger Hugo Award für das beste Videospiel ausgerufen, damals wurde der Preis aber letztlich aus dem finalen Kader entfernt – laut der Ankündigung der Sonder-Kategorie für Videospiele bei den Hugo Awards 2021 war damals ein "Mangel an Interesse" der Grund.