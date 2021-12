Nine Sols: Detention-Entwickler kündigt 2D-Spiel mit Sekiro-Kämpfen an

andere

Der taiwanesische Entwickler Red Candle Games ist für die Horror-Adventures Detention und Devotion bekannt – wobei letzteres Spiel vor allem dadurch Schlagzeilen gemacht hat, dass es nach Release wegen eines Eastereggs über Chinas Präsidenten Xi Jinping aus Steam verschwunden ist und auch als GOG es veröffentlichen wollte, zog der DRM-freie Store kurz darauf die Ankündigung zurück, sodass Devotion aktuell weiterhin nur über die Website des Entwickler selbst erworben werden kann.

Schon länger hatte das Team angekündigt, sich nach zwei Horror-Titeln an einem anderen Genre probieren zu wollen. Nun wurde das Projekt mit Arbeitstitel Nine Sols auf Twitter angekündigt: Es handelt sich um einen 2D-Action-Plattformer mit gezeichnetem Grafikstil. Die Kämpfe sind von Sekiro (im Test, Note 8.5) inspiriert, setzen also zentral auf das Parieren gegnerischer Attacken.

In Nine Sols steuert ihr einen katzenartigen Protagonisten einer Fantasy-Welt mit asiatischer Ästhetik. Ihr werdet die frühere Heimat einer uralten Alien-Rasse erkunden und auf einer Rachemission die namensgebenden neun Sols, die Herrscher eines verlorenen Reichs, zur Strecke bringen.

Das Studio veröffentlichte auf Twitter ebenfalls ein Artwork zu Nine Sols. Abgesehen von dem skizzierten Konzept gibt es momentan keinen Trailer oder Infos zu Release-Plattformen und ungefährem Erscheinungszeitraum.