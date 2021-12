Baldur's Gate - Dark Alliance: Hack&Slay-Klassiker erstmals für PC veröffentlicht

PC Linux MacOS

Nachdem die leicht modernisierte Version von Baldur's Gate - Dark Alliance im Mai dieses Jahres für die aktuellen Konsolen erschienen ist, wurde nun kurz vor dem Jahresende der ikonische Hack&Slay-Titel 20 Jahre nach dessen Original-Release erstmals digital für PC, MacOS und Linux veröffentlicht. Im Rahmen des Releases wurde der entsprechende Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unter diesen Newszeilen direkt nachfolgend anschauen könnt.

Der ursprünglich für die Playstation 2 im Jahr 2001 (Xbox-Portierung folgte 2003) erschienene und auf rasante Schnetzel-Action ausgelegte ARPG-Titel im Baldur's Gate-Universum wurde auch auf PC optisch nur behutsam angefasst, da es sich lediglich um einen Re-Release beziehungsweise Portierung handelt und nicht um eine Remastered-Version.

Wahlweise alleine oder via Koop zu zweit erlebt ihr in Baldur's Gate - Dark Alliance ein abwechslungsreiches Hack&Slay-Abenteuer, das euch sowohl in die Straßen von Baldur's Gate, der namensgebenden Stadt aus den Forgotten Realms, als auch tief unter dessen Erde führt. Natürlich werdet ihr zahlreiche bekannte Monster aus dem Advanced Dungeons & Dragons-Setting vorfinden, die es in actionreichen Kämpfen zu besiegen gilt, darunter auch Drachen oder gar ein mächtiger Beholder.

Baldur's Gate - Dark Alliance ist ab sofort für PC, MacOS und Linux auf Steam, GOG zum Preis von 29,99 Euro erhältlich, während ihr im Epic Games Store 23,99 Euro für den Titel (jedoch nur für PC und MacOS) bezahlt.