Flight of the Amazon Queen: Original-Entwickler kündigt Nachfolger an

Der Point-and-Click-Adventure-Klassiker Flight of the Amazon Queen aus dem Jahr 1995 bekommt nach über 25 Jahren vielleicht doch noch eine Fortsetzung. Am 28. November offenbarte John Passfield, einer der kreativen Köpfe hinter dem Original, via Twitter, dass er mit der Entwicklung begonnen hat:

Es ist über 25 Jahre her, dass Flight of the Amazon Queen veröffentlicht wurde. Dank der erstaunlichen Werkzeuge von @Powerhoof und @DuzzOnDrums ist es an der Zeit, mit einem neuen Abenteuer zurückzukehren. Es wird eine lange Reise werden, aber ich werde euch alle auf dem Laufenden halten!

Die verlinkten Twitter-Accounts beziehen sich auf die Powerhoof-Entwicklerwerkzeuge, die unter anderem auch im kürzlich angekündigten Loco Motive (zur News) zum Einsatz kommen. Im eingebetteten Video des Tweets könnt ihr Joe King, den Protagonisten des ersten Teils, in einer skizzenhaften Kulisse sehen, in der er sich bereit für ein neues Abenteuer zeigt.

Am 17. Dezember meldete sich Passfield noch einmal kurz zurück und verkündete, dass er nun eine passende Domain für das Spiel reserviert hat und sich an die Einrichtung der Steam-Seite macht. Spätestens dann wird hoffentlich etwas mehr über das Projekt verraten.

Wenn ihr euch den ersten Teil heutzutage noch einmal ansehen möchtet, könnt ihr das kostenlos mit ScummVM bewerkstelligen, alle benötigten Dateien findet ihr auf der Homepage des Retro-Emulators zum kostenlosen Download.