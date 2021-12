Montagmorgen-Podcast #425

Teaser Ein etwas anderer MoMoCa: Wir haben vier Unterstützer der Weihnachtsaktion 2020 zum Experten-Talk geladen und sprechen in der großen Runde über die Spieletrends des Jahres.

Der letzte MoMoCa im Jahr 2021 ist ein besonderer: Im Zuge der letztjährigen Weihnachtsaktion haben wir einen Experten-Podcast mit zwei Mitgliedern der Redaktion und drei Mitgliedern aus der Community ausgelobt. Erfreulich viele haben sich nach dem Aufruf gemeldet und so haben wir sogar vier Kandidaten in den Podcast genommen. Zu sechst blicken wir in diesem Spezial-MoMoCa nun in lockerer Atmosphäre auf das Jahr 2021 zurück, versuchen Trends in der Spielebranche zu identifizieren und diskutieren, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln könnten. Bevor es aber mit dem über einstündigen Spieletrend-Talk losgeht, wird ein Blick auf das GG-Programm geworfen. Da es sich im den letzten MoMoCa des Jahres handelt, geht es dabei nicht nur um die kommenden Tage, sondern auch um den Ausblick auf die Inhalte in der Zeit zwischen den Jahren.

Die Timecodes dieser Folge: