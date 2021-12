Dying Light 2: In Deutschland nur geschnitten erhältlich [Update]

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dying Light 2 - Stay Human ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 20. Dezember 2021:

Entwickler Techland hat nun offiziell in einer Pressemitteilung bestätigt, dass das Zombie-Parcour-RPG Dying Light 2 - Stay Human in Deutschland lediglich digital und nicht in ungeschnittener Form erhältlich sein wird.



Techland äußert sich wiefolgt dazu: "Trotz zahlreicher Versuche und unter Ausschöpfung aller dem Unternehmen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel hat die ungeschnittene Version nicht die erforderliche USK-Einstufung für eine Veröffentlichung in Deutschland erhalten",



Die für den deutschen Markt angepasste digitale Version hat eine USK-18-Alterskennzeichnung erhalten. Zum Release wird Koop in dieser Fassung nur mit anderen deutschen Spielern derselben Version möglich sein. Techland will jedoch nach dem Launch daran arbeiten, dass Koop mit Spielern aus anderen Regionen möglich wird.

Das Studio gibt an, dass die Story und Spielfortschritt sich nicht von der internationalen Version unterscheiden würden, es sei jedoch in der deutschen Fassung nicht möglich, menschliche Gegner zu enthaupten oder zu zerstückeln. Außerdem wäre es nicht möglich, neutrale NPCs zu töten. Der polnische Entwickler hat zudem angekündigt, noch weitere Versionen von Dying Light 2 einzureichen. Das Ziel dahinter sei, dass die deutsche Version möglichst nah an der internationalen Fasssung bleibe.

Ursprüngliche News vom 19. Dezember 2021:

Anfang Dezember informierten wir euch über den Gold-Status von Dying Light 2 - Stay Human, das wir euch bereits zur E3 2019 näher vorgestellt hatten und dessen Veröffentlichung nach einer Termin-Verschiebung nun für den 4. Februar 2022 vorgesehen ist.

Wie schon beim Vorgängerspiel Dying Light aus dem Jahr 2015 hat es den Anschein, dass auch der kommende Titel des Entwicklers Techland von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf die sogenannte „Liste A“ gesetzt wird. Somit dürfte das Open-World-Zombie-Actionspiel nicht mehr beworben sowie ausschließlich an volljährige Interessierte verkauft werden.

Die Angaben zur möglichen Indizierung sind derzeit nicht offiziell bestätigt; im Verlauf der nächsten Woche soll das verantwortliche Studio jedoch eine dazu passende Mitteilung herausgeben. Die entsprechenden Informationen stammen aus einer E-Mail, die der Online-Händler Gameware.at kürzlich an seine Kunden verschickt hat und deren Inhalt wie folgt lautet:

Im Laufe der nächsten Woche wird Entwickler Techland bekanntgeben, dass es keine USK-Box-Version von Dying Light 2 geben wird! Die USK-Version wird ausschließlich digital und zensiert erscheinen.

Die gleiche Meldung findet sich mit Stand vom 19.12.2021, 11:00 Uhr, zum Beispiel auch auf der Website von gamesonly.at. In der damaligen Begründung zur Indizierung von Dying Light schreibt die BPjM unter anderem:

Dying Light zeigt nach Auffassung des 3er-Gremiums detaillierte und selbstzweckhafte Gewalt- und Tötungsszenen. Maßgeblicher Spielinhalt ist – trotz diverser Nebenaufgaben – letztlich das Töten einer Vielzahl menschenähnlicher Gegner (Zombies). [..] [D]ie sehr brutalen und blutigen Tötungssequenzen reduzieren das Spiel zum überwiegenden Teil auf eine Aneinanderreihung von Mord- und Metzelszenen.

Sollte es zur Indizierung des bevorstehenden Dying Light 2 - Stay Human kommen, dürfte die Entscheidung auf den gleichen respektive sehr ähnlichen Gründen beruhen – schließlich umfasst auch das neue Spiel „explizite Gewaltdarstellung“, wie Benjamin Braun in seinem eingangs erwähnten Angeschaut-Bericht deutlich macht.