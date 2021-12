Schaltet ein bei eurem Hexer?

Seit dem 17. Dezember 2021 ist nun die zweite Staffel der Netflix-Serie The Witcher verfügbar, die (mit gewissen Freiheiten) auf der Roman-Serie von Andrzej Sapkowski basiert, die wiederum die Vorgeschichte zur bekannten Rollenspiel-Reihe von CD Projekt RED bildet.

Wie steht ihr zur Serienadaption der Abenteuer von Hexer Geralt? Habt ihr ungeduldig gewartet und bereits die acht Folgen der neuen Staffel verschlungen, seid ihr eher zurückhaltend gespannt oder habt ihr gar kein Interesse (mehr) an The Witcher von Netflix? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage! Die "schon gesehen"-Optionen sind dabei auch für jene unter euch, die Staffel 2 schon angefangen, aber noch nicht komplett gesehen haben.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.