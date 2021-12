PM: Festliche Grüße vom PlayStation.Blog und seinen Freunden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Jahr nähert sich schon wieder dem Ende! Während wir auf 2021 zurückblicken und uns auf ein neues Jahr freuen, möchte sich das Team von PlayStation.Blog bei euch für eure Unterstützung in diesem Jahr bedanken.

Wie es Tradition ist, haben wir die Grußkarten einiger unserer talentierten Freunde und Kollegen aus der Branche zusammengestellt. Also schnappt euch eine Tasse heißen Kakao und lest euch in Festtagsstimmung, bevor ihr in euren Spielestapel abtaucht!

Insomniac Games

Guerrilla

Housemarque

Santa Monica Studio

Naughty Dog

Team ASOBI

Bend Studio

Sucker Punch Productions

Mediatonic

Respawn Entertainment

Ember Lab

Firesprite

Polyphony Digital

NetherRealm Studios

Bandai Namco Tales of Arise

Polyarc

Square Enix

London Studio

Media Molecule

Pixelopus

2K (NBA2K22)

Turtle Rock Studios

Ubisoft

Pearl Abyss

Steel Wool Studios

Supermassive Games

Finji

Bungie

Sega

Gearbox Publishing

Spike Chunsoft

Blue Mammoth Games

San Diego Studios

Ubisoft (Rainbox Six Siege)

Superbrothers

Koei Tecmo

Zoink Games

Tarsier Studios

popagenda

2K (PGA 2K21)

Nixxes

Behaviour Interactive

tinyBuild (Secret Neighbor)

Player First Games

Bandai Namco (Scarlet Nexus)

Private Division

Warner Bros. Games

Ryu Ga Gotoku Studio

Activision (Call of Duty)

tinyBuild (SpiderHeck)

Psyonix

Sega (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles)

tinyBuild (Tinykin)