Spieleveteranen-Podcast #247: Zeitreise 1/2012, 2002, 1992

Zurück in die Vergangenheit

Teaser Einmal mehr werfen die Spieleveteranen ihre Zeitmaschine an und blättern in Magazinen von 2012, 2002 und 1992. Doch davor gibt es die übliche Portion Smalltalk und News.

Viele spannende News und das Weihnachtsgeschäft bestimmen die Gegenwart der Videospielbranche. Doch auch wenn wir als Spieleveteranen am Zahn der Zeit sind, scharrt unsere Zeitmaschine schon ungeduldig mit den Reifen und so zieht es uns 10, 20 und 30 Jahre in die Vergangenheit. Im Jahr 2012 erwarten uns Drachenkrieger und Fledermausmänner in großen Städten. Etwas überrascht wurden wir 2002, denn dieser Zeitabschnitt stand scheinbar im Zeichen der Echtzeitstrategie, auch wenn es noch andere spannende Releases gab. Und 1992 haben wir nicht nur ein neues Magazin ausgegraben, wir spielen auch Gott und befehligen Ameisen.

Spieleveteranen-Podcast #247 mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:32:33 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:02:58 Ausblick auf den Veteranen-Stammtisch zum Jahresende und das heutige Programm

0:04:38 Gemischte News: The Game Awards 2021 kürten It Takes Two als Spiel des Jahres und boten einige spannende Neuankündigungen wie The Expanse - A Telltale Series und Star Wars - Eclipse, Ubisoft kündigt Remake von Splinter Cell an, das nächste Spiel von Peter Molyneux setzt auf NFTs, Microsoft veröffentlicht sechsstellige Doku zur Geschichte der Xbox.

0:21:24 Was haben wir zuletzt gespielt? Detroit - Become Human und Halo - Infinite.

0:30:39 Die Frage zum Tage von Armin.